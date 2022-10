DuckDuckGo er mest kjent som en søkemotor for personvernorienterte nettbrukere, men har også entret andre territorier. I januar sa DuckDuckGo at de skulle slippe sin første PC-nettleser, og nå meldes det at nettleseren er ute av den lukkede betafasen.

Det betyr at DuckDuckGo-nettleseren, som altså kun er tilgjengelig på Mac-plattformen inntil videre, kan brukes av alle brukere. I tillegg opplyses det at Windows-versjonen nå er i lukket beta og at en åpen betaversjon vil bli tilgjengelig i de kommende månedene.

Mange endringer

Windows-folket må med andre ord fremdeles smøre seg med en liten dose tålmodighet, men nettleseren er i det minste på vei til plattformen.

DuckDuckGo sier de har lyttet til tilbakemeldingene fra alle som har testet nettleseren siden den lukkede betautgaven ble lansert i april i år, og de har foretatt en rekke endringer og forbedringer – blant annet av grensesnittet.

En av de største oppdateringene av nettleseren siden den lukkede betaversjonen er en løsning som heter Duck Player. Dette er en innebygget YouTube-avspiller som fungerer ved å aktivere YouTubes strengeste personverninnstillinger.

DuckDuckGo hevder at ingen annonser man ser via Duck Player vil være personlig tilpasset, og i egne tester skal dette ha ført til at de fleste av annonsene i videoer uteble fullstendig.

Nettleseren kommer ellers med en egen passordtjeneste som automatisk husker og fyller inn data og foreslår sikre passord for nye kontoer – noe man allerede finner i blant annet Chrome. I tillegg har DuckDuckGo integrert en tredjepartstjeneste i form av Bitwarden – en gratis passordtjeneste basert på åpen kildekode.

Både bokmerker og passord kan importeres fra andre nettlesere og passordtjenester, forsikrer DuckDuckGo.

Beskyttelse mot plagsomt fenomen

Nettleseren kommer ellers med automatisk beskyttelse mot «cookie popup»-vinduene, altså vinduene som ber brukere om samtykke til å bruke informasjonskapsler. Dette er et nå utbredt, og mange vil nok si plagsomt, fenomen som skjøt fart etter innføringen av EUs GDPR-lovgivning.

Denne beskyttelsen fungerer ved at nettleseren automatisk velger de cookie-innstillingene som gir høyest grad av personvern på hver enkelt nettside. Tidligere uttalte DuckDuckGo at denne funksjonen fungerer på rundt 50 prosent av popup-vinduene man møter på nettet, men nå skal den fungere på et langt større antall nettsider, sier selskapet.

I andre nettlesere er det gjerne nødvendig enten å blokkere alle informasjonskapsler for å unngå disse vinduene eller å bruke ulike nettleserutvidelser som har denne funksjonaliteten.

Ellers har nettleseren også, i likhet med mobilversjonen, en egen knapp som lar brukere enkelt slette informasjonskapsler og søkehistorikk med ett klikk.

Nettleseren kommer med flere øvrige, personvernrelaterte funksjoner aktivert som standard, deriblant blokkering av både nettside- og e-postbasert sporing av brukeren. Den byr også på «smart encryption»-teknologien innebygget, som ifølge DuckDuckGo innebærer at 81 prosent av søkeresultatene benytter krypterte forbindelser (HTTPS).