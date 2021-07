Nå får du Windows i nettskyen – Microsoft slipper Windows 365

Det har dryppet noen rykter om det tidligere, men nå er det et faktum: Microsoft har lansert en skybasert Windows-versjon – Windows 365 – melder selskapet selv på sine hjemmesider.

Windows 365 gir altså brukere tilgang til Windows-funksjonalitet – nærmere bestemt Windows 10 og 11 – fra skyen på en hvilken som helst type enhet, det være seg Mac, Ipad, Linux eller Android.

Skal gi den fulle opplevelsen

Nyheten er på mange måter en logisk videreføring av Microsofts veletablerte og velkjente «software-as-a-service»-satsing, anført av produkter som Microsoft 365.

– På samme måte som at applikasjoner ble bragt til skyen med software-as-a-service, bringer vi nå operativsystemet til skyen for å gi organisasjoner større fleksibilitet og en sikker måte å styrke arbeidsstokken sin på for å gjøre den mer produktiv og tilkoblet, uavhengig av sted, sa Microsoft-sjef Satya Nadella i pressemeldingen.

Windows 365 skal gi den komplette PC-opplevelsen i skyen og lar brukerne strømme både applikasjoner, verktøy og innstillinger fra skyen på tvers av alle mulige enheter med nettilkobling.

En av de store fordelene Microsoft peker på, er at dette gjør livet mye lettere for IT-administratorer, siden implementering, oppdateringer og administrering blir vesentlig enklere og kjappere. Det kreves heller ingen erfaring med virtualisering.

Noen få klikk

IT-personell skal kunne administrere sky-PC-ene, som Microsoft kaller Cloud PC, akkurat på samme måte som man administrerer fysiske PC-er gjennom Endpoint Manager-tjenesten, bedyrer selskapet.

Det skal være mulig å sette opp en Cloud PC med bare noen få klikk, og hver PC kan enkelt tilpasses hver enkelt bruker. Løsningen skal gjøre det sømløst å fortsette arbeidet der man avsluttet på en annen enhet.

Selskapet lover også at sikkerheten er godt ivaretatt. All data lagres i skyen, ikke på selve enheten, og Microsoft praktiserer det såkalte Zero Trust-prinsippet. Dette innebærer i korte trekk alltid å anta at man er under angrep og å behandle alle forespørsler som om de kommer fra et åpent nettverk.

Organisasjoner som vil benytte seg av Windows 365, vil kunne velge mellom Windows 10 og 11 når sistnevnte blir tilgjengelig senere i år, og det vil altså koste en sum per bruker per måned, men Microsoft har ennå ikke oppgitt noen pris.

Mer informasjon kan man finne på produktsiden.