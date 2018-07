Nå har Dropbox «smeltet» sammen med Gmail

Google og Dropbox er konkurrenter på nettskyfronten, men for en tid tilbake kunngjorde selskapene et samarbeid som skal få tjenestenes deres til å fungere sømløst med hverandre. Nå har det første resultatet av samarbeidet sett dagens lys.

På Dropbox-bloggen kan vi nå lese at IT-selskapene har sluppet et nytt Dropbox-tillegg til Googles e-posttjeneste Gmail.

Fungerer med alle nettlesere

Det betyr at man får tilgang til hele Dropbox-innholdet direkte fra Gmail, uten behov for å hoppe mellom tjenestene.

Med tillegget installert kan man både se, lagre og dele hvilken som helst Dropbox-fil, uavhengig av filtype og størrelse.

Når programtillegget aktiveres skanner det e-postsamtaler og filvedlegg fra Gmail, for så å lagre de man trenger direkte i Dropbox.

Dermed skal behovet for å lete gjennom e-poster for å finne relevante filer man vil lagre eller dele via Dropbox reduseres.

Bare begynnelsen

Tillegget, som kan lastes ned fra G Suite-markedsplassen, fungerer med alle nettlesere, samt med Gmail-appen til Android. Gmail-appen til iOS har ennå ikke støtte, men denne skal ifølge Dropbox komme på plass på et senere tidspunkt.

Foto: Dropbox

Den nye integrasjonen er bare begynnelsen.

Da Dropbox kunngjorde sitt nye samarbeid med Google i begynnelsen av mars i år opplyste de at planen er å rulle ut en hel serie nye integrasjoner som skal hjelpe folk å bruke Dropbox mer effektivt med Googles produktivitets- og samhandlingsverktøy.

Blant fremtidsplanene er å sette Dropbox-brukere i stand til å lage, åpne, redigere og dele Google Docs- og Google Regneark-dokumenter direkte fra Dropbox.

Det skal også bli mulig å lagre Docs- og Regneark-dokumenter direkte til Dropbox-kontoen.

