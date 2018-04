Nå har Chrome blitt sikrere ved hjelp av Microsoft-teknologi

Nettfisking, den kriminelle nettaktiviteten som innebærer å «fiske» etter sensitive opplysninger ved hjelp av for eksempel falske nettsider, er i sterk vekst. Microsoft er blant dem som har mottiltak mot fenomenet i form av «Windows Defender Browser Protection», og nå har denne teknologien fått en ny stor «kunde» – nemlig Googles nettleser Chrome.

Foto: Microsoft

Windows Defender Browser Protection er nå tilgjengelig for nedlasting som en utvidelse til Chrome, og skal altså gjøre den populære nettleseren vesentlig sikrere. Teknologien er allerede bygget inn i Microsofts egen Windows 10-nettleser Edge, som selskapet selv sier er beskyttet mot nettfisking med 99 prosents effektivitet.

Advarer med rød side

De to hovedkonkurrentene Chrome og Firefox skal til sammenligning operere med en effektivitet på henholdsvis 87 og 70 prosent mot slike angrep, ifølge uavhengige beregninger fra analyseselskapet NSS Labs.

Windows Defender Browser Protection fungerer ved at en rød side med advarsel vises på skjermen når man besøker en tvilsom nettside, det vil si nettsider som for eksempel er designet for å lure brukere til å laste ned og installere ondsinnet programvare eller lure brukere til å oppgi sensitive opplysninger gjennom å fremstå som legitime. Lenker i e-poster er også en variant av nettfisking.

Nettsidene som er merket som farlige er lagt inn et stadig voksende arkiv av registrerte sider. Google har som kjent allerede sin egen Safe Browsing-teknologi på plass i Chrome, som fungerer på samme måte som Microsofts løsning, men med den nye utvidelsen vil altså Microsofts database av tvilsomme lenker legges til.

De nye utvidelsen kan altså lastes ned fra Chrome-nettmarkedet nå.

