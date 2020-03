Nå har Fitbit-armbåndet fått innebygget GPS

Fitbit har lansert fjerde generasjon av sitt treningsarmbånd Fitbit Charge. Selskapet skriver i en pressemelding at armbåndet blant annet har fått en ny funksjon som kalles Active Zone Minutes. Dette er en funksjon som overvåker pulsen din for å måle den fysiske aktiviteten gjennom hele døgnet, og gir deg tilbakemeldinger på aktivitetsnivået. Funksjonen vil automatisk finne ut når du er i aktivitet, og hjelpe deg med å nå aktivitetsmålene.

Takket være GPS-en kan du la mobilen være hjemme når du trener, og få opp kart over treningsturen når du senere synkroniserer med mobilen. Foto: Fitbit

En av de mest spennende nyhetene er antagelig at armbåndet nå har fått innebygget GPS. Det betyr at du kan bruke armbåndet til å logge treningsøkter og registrere hvilke ruter du har for eksempel løpt eller syklet, uten at du trenger å ta med deg mobiltelefonen.

GPS-funksjonen lar deg måle tempo og tilbakelagt distanse i sanntid. I tillegg til mer enn 20 målbaserte treningsmoduser er det også sju GPS-aktiverte treningsmoduser – blant annet for utendørsaktiviteter som løping, langturer eller rask gange. Når treningsaktiviteten er avsluttet, synkroniseres armbåndet med mobiltelefonen for å vise informasjon i Fitbit-appen – blant annet et «varmekart» som viser intensiteten på treningen basert på pulssoner.

Spotify-kontroll

Fitbit Charge 4 har også fått en funksjon for å styre musikkavspilling fra Spotify, samt at den har fått noen funksjoner som finnes på de mer avanserte smartklokkene fra Fitbit – som for eksempel Fitbit Pay.

Charge 4 koster fra 1699 kroner og vil være tilgjengelig fra 20. april. Det er også en valgfri abonnementstjeneste som blant annet gir deg tilgang til treningsprogrammer.

Vi har allerede bedt om et testeksemplar, og kommer tilbake med vår vurdering av produktet senere.