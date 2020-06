TEST: Polar Grit X

Polar lanserte i april en ny pulsklokke-toppmodell – Polar Grit X. Utseendemessig ligner den nye treningsklokken mye på den to år gamle Vantage V-modellen, men klokken har fått enkelte nye funksjoner og forbedringer. Samtidig har Polar også fjernet et par funksjoner som var i Vantage V. Grit X er ikke en arvtaker til Vantage V – de to er ganske likeverdige, men de er beregnet på litt forskjellige målgrupper.

Polar Grit X skal være spesielt rettet mot de som liker å trene utendørs i all slags terreng og vær, og klokken har derfor fått enda bedre beskyttelse mot inntrenging av vann. Mens Vantage V var vanntett ned til 50 meter, tåler Grit X opp mot 100 meter. Ifølge Polar har klokken bestått flere MIL-STD-810G-tester blant annet for ekstreme temperaturer, fall og fukt.

Men selv om Polar markedsfører Grit X som en «utendørs multisportklokke» fungerer den selvfølgelig fint også til innendørs trening. Du har et «hav» av forskjellige sportsprofiler å velge mellom. Med multisportfunksjonen kan du sette opp flere aktitiveter på rad, som du så kan starte én etter én. Det er ferdig definerte multisportprofiler – som triatlon, men du kan også fritt definere hvilke aktiviteter du vil utføre – og rekkefølgen på dem.

Dette er en klokke hvor det først og fremst er fokus på trening, aktivitet, søvn og restitusjon – men som seg hør og bør i 2020 har den også mulighet for å vise varslinger fra mobiltelefonen. Men hvis du forventer en smartklokke à la Apple Watch blir du skuffet – her er det ingen apper eller avanserte smartklokkefunksjoner. Polar har fokusert på å gjøre det de kan best: lage gode pulsklokker for trening.

Tøff design

Det er mange likheter mellom den forrige toppmodellen – Polar Vantage V (øverst) – og nye Polar Grit X. Foto: Kurt Lekanger

Grit X ligner ganske mye på Vantage V, men har et litt tøffere utseende med store, runde knapper som også bør fungere bra om du bruker hansker. Den runde skjermen er en berøringsskjerm, men du kan fint navigere deg rundt i menyene og de ulike skjermbildene ved å kun bruke knappene. Skjermen er transreflektiv, slik at den er lett å lese selv i sterkt sollys.

Klokken fås i ulike farger, og i motsetning til på Vantage V er det veldig enkelt å bytte reim – uten verktøy. På baksiden av der reimen er festet er det en liten tapp som du kan skyve til side med neglen, så løsner reimen. Det er standard 22 mm reimer, slik at du har mulighet til å bruke også reimer fra andre produsenter.

Med en vekt på 64 gram er klokken et par gram lettere enn Vantage V – og vesentlig lettere enn konkurrenten Garmins toppmodeller.

Klokken er forholdsvis tykk – nærmere bestemt 13 mm. Men den ser tykkere ut på bildet enn den virker når du har den på armen. Foto: Kurt Lekanger

Pulssensoren på undersiden av klokken er tilsynelatende lik den på Vantage V, men Polar har forbedret den en del. På Vantage V var bare 9 av de 10 LED-ene i bruk, nå brukes alle sammen. I tillegg er fargen på LED-ene endret, slik at det nå er fem røde, 4 gule/oransje og 1 grønn LED. Vantage V hadde 5 grønne og fire røde LED-er. Endringen i farger skal gi mer presis og stabil pulsmåling, uavhengig av hudfarge. I tillegg til de optiske sensorene er det fire elektroder som måler hudkontakt – disse skal sikre mer presise målinger hvis klokken beveger seg litt på armen.

Puls-sensorene på undersiden ligner de på Vantage V, men det brukes nå litt andre farger – noe som skal gi mer stabile målinger. Foto: Kurt Lekanger

I vår test fungerte pulsmålingen på håndleddet veldig bra og var stabile uten å falle ut. Det er selvfølgelig mulig å bruke klokken med Bluetooth Smart-pulsbelte også – det gir normalt enda høyere nøyaktighet.

Pulsen måles kontinuerlig gjennom hele døgnet, hvis du ikke har slått det av.

Enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt

Vi liker at Polar har valgt en rund urskive på Grit X, slik de også har på Vantage V. Det ser rett og slett mer ut som en skikkelig klokke. Skjermen er 1,2 tommer stor, har en oppløsning på 240 x 240 punkter og er dekket med Gorillaglass. Dermed skal den være ganske motstandsdyktig mot riper. Det er en ganske tykk ramme rundt skjermen, vi kunne kanskje ønsket oss en litt større skjerm i stedet for den tykke rammen.

Klokken holder styr på treningsbelastningen din, og kan gi råd om hvorvidt du bør øke eller redusere treningen. Foto: Kurt Lekanger

Betjening og brukergrensesnittet er slik vi er vant til fra Polar-klokker, med to knapper på venstre side og tre på høyre. Du blar mellom de ulike skjermbildene på klokken ved å enten sveipe over skjermen, eller ved å bruke øvre og nedre knapp på høyre side av klokken. Knappen i midten på høyre side gir deg tilleggsinformasjon for noen av skjermbildene.

Det første skjermbildet du får opp er en enkel klokke- og datovisning. Blar du videre får du opp et skjermbilde som viser aktivitetsnivået ditt, og her kan du få detaljer om antall skritt, hvor lenge du har vært i aktivitet, samt kaloriforbruk.

Det neste skjermbildet viser deg oversikt over hvordan treningen din har belastet kroppen, og om hvorvidt du er over- eller undertrent. Her vil du også få en indikasjon på om du trener nok (og riktig) til at formen din forbedrer seg over tid, eller om den stagnerer.

Kontinuerlig pulsmåling og måling av søvnkvalitet

I likhet med Vantage V fungerer Grit X som en aktivitetsmåler, som ved hjelp av innebygde sensorer registrerer aktivitetsnivået ditt gjennom dagen – også utenom trening.

Klokken holder styr på hvordan du ligger an sammenlignet med dagens aktivitetsmål (som justeres automatisk avhengig av hvor aktiv du er).

Appen logger all aktivitet i løpet av dagen, og analyserer også hvordan har sovet og hvilken innvirkning søvnen har på restitusjonen.

Sover du med klokken på, vil du via Polar Flow-appen kunne se hvordan du har sovet – og får en vurdering av kvaliteten på søvnen. «Nightly recharge» er en funksjon som forteller deg hvor godt du har sovet, og ikke minst hvordan nattens søvn har bidratt til restitusjon av kroppen. Via Polar Flow-appen får du personlig tilpassede tips om hvordan du kan trene og sove bedre.

En funksjon som er ny på Grit X er værmelding. En av startskjermene du kan velge mellom viser deg værmelding for de neste timene, og trykker du deg inn på detaljer får du informasjon om høyeste og laveste ventede temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindretning og så videre. Du kan også se værmeldingen for de neste to dagene.

Infoskjermene under trening kan tilpasses

Klokken støtter de fleste former for trening, både innendørs og utendørs. Foto: Kurt Lekanger

For å starte en treningsøkt trykker du først den nederste knappen på venstre side for å komme til menyen der du også finner klokkeinnstillinger og en del andre funksjoner. Så trykker du den røde knappen i midten på høyre side for å starte treningen. Du kan da velge mellom et stort antall ulike treningsformer (sportsprofiler), for eksempel løping utendørs og innendørs, sykling, spinning, styrketrening, multisport og mye annet. Hvilke sportsprofiler som skal dukke opp kan du selv sette opp i Polar Flow-appen.

Vi liker godt muligheten til å tilpasse skjermbildene for hver treningsform. For eksempel synes undertegnede det er nyttig å se både gjennomsnittlig tempo og nåværende tempo, i tillegg til puls/pulssone og antall tilbakelagte kilometere. Dette var ikke ett av de ferdigdefinerte skjermbildene som var tilgjengelig, men tok kort tid å tilpasse i appen før første løpetur.

Du kan endre hvilke sportsprofiler som skal dukke opp på klokken. For hver profil kan du definere skjermbildene du kan velge blant under treningsøkten.

Underveis i treningsøkten har du de vanlige funksjonene for å for eksempel ta rundetider, eller du kan få automatiske rundetider for eksempel etter hver kilometer. Varsling underveis skjer ved hjelp av lydsignaler og/eller vibrasjon.

En praktisk funksjon – spesielt om du deltar i et løp – er løpstempo. Den lar deg velge en distanse i tillegg til ønsket tid for denne distansen. Da vil klokken vise deg underveis om du ligger foran eller bak skjema.

Når treningsøkten er over, kan du synkronisere klokken med Polar Flow-appen for å få detaljert oversikt, grafer og analyser. Det er også en web-versjon av denne.

Det bør også nevnes at Grit X i likhet med Vantage V kan måle løpskraft målt i watt, uten at du behøver å ha noen ekstra sensorer utover de som er i klokken. Informasjon om dette får du i Polar Flow-appen etter trening (og på klokken).

Polar Flow-appen gir deg detaljert informasjon om treningsøkten.

Daglig treningsveileder

Den nye Fitspark-funksjonen gir deg via en av startskjermene ulike treningsforslag hver dag, basert på kondisjonsnivå, treningshistorikk og restitusjonsnivå.

Grit X gir deg forslag til treningsøvelser hver dag, og har du lagt inn et program i Polar Flow dukker dette også opp på klokken. Foto: Kurt Lekanger

Fitspark gir deg valg mellom flere forskjellige andre treningsøkter du kan gjennomføre – og hva du bør fokusere på. Det kan være for eksempel styrkeøvelser, kardioøvelser eller øvelser for å trene opp kjernemuskulatur. Øvelsene vises med enkle animasjoner på skjermen, og for kardioøvelser registreres også pulsen underveis automatisk. En positiv ting med Fitspark er at klokken tar hensyn til hvor godt du har sovet, forutsatt at du bruker klokken om natten.

Hvis du har satt opp et treningsprogram manuelt via Polar Flow, vil disse treningsøktene også inkluderes i treningsforslagene du får opp.

Teller bakker og gir deg statistikk

En ny og ganske kjekk funksjon er «Hill splitter». Den finner automatisk ut om du løper i en oppover- eller nedoverbakke, og teller antall bakker og gir deg statistikk for disse. I Polar Flow-appen kan du velge å vise kart over hvor du har løpt, enten basert på etapper (for eksempel automatisk hver kilometer, eller manuelt registrerte etapper) – eller du kan velge en visning hvor alle bratte bakker er markert på kartet. For hver bakke får du informasjon om distanse, tid, tempo og puls.

Det er innebygget barometer for høydemåling. Høyden kalibreres automatisk via GPS i løpet av de første minuttene av en treningsøkt.

Polar Grit X. Foto: Kurt Lekanger

Klokken har innebygget kompass som kan kalibreres manuelt. Kompassvisningen er som standard bare lagt inn i enkelte av sportsprofilene, som «Fjellvandring» – men du kan selv legge det til i andre sportsprofiler. Du kan låse kompasskursen og vil da enkelt kunne se om du avviker fra planlagt kurs.

Integrert med populære treningsapper

En ting som er veldig praktisk, er at klokken kan synkronisere seg mot ikke bare Polars egen tjeneste – men også populære tredjeparts treningsapper som Strava, Apple Health, Nike+ og Myfitnesspal. Endomondo og Runkeeper glimrer imidlertid med sitt fravær.

Bruker du Strava, kan du få såkalte Strava-segmenter opp på klokken. Segmenter betyr at du kan definere ulike strekninger og sammenligne egne tider på denne strekningen med andre Strava-brukere. Du kan også se dine egne rekorder. Så snart du nærmer deg ett av Strava-segmentene du har markert som «favoritt» vil du få informasjon om segmentet på klokken – som automatisk vil registrere når segmentet starter og slutter.

Segmenter du har merket som favoritter i Strava-appen vil kunne synkroniseres med Polar Flow-appen – og videre til klokken. Det er også integrasjon mot andre tredjeparts treningsapper og -tjenester.

En nyhet er at du nå kan bruke tjenesten Komoot til å planlegge ruter, og så synkronisere disse over til Polar-klokken. Etter at du har valgt for eksempel løping eller sykling på klokken, kan du – før du starter treningsøkten – få opp en oversikt over tilgjengelige ruter. Du får ikke skikkelige kart på klokken, kun en ganske enkel tegning av veien du skal følge, og piler og beskjeder som forteller deg for eksempel når du skal ta av i et kryss eller en sidevei. For å bruke Komoot må du betale for å låse opp et område på kartet. Vi har ikke testet denne funksjonen selv.

Integrasjonen med Strava er praktisk – men vi synes det var temmelig lite intuitivt hvordan du får Strava-segmentene til å dukke opp på klokken. Når du først vet hvordan du gjør det, er det riktignok enkelt å gjøre det neste gang. Det samme gjelder med Komoot-integrasjonen. Her må du kanskje ty til bruksanvisningen – og det burde strengt tatt være unødvendig.

Andre funksjoner

Blar du i menyene på Grit X finner du et par litt spesielle menyvalg – ett som heter «Serene» og ett som heter «Energipåfylling». Serene er en funksjon som skal hjelpe deg med å slappe av gjennom ulike pusteøvelser. Undertegnede klarer fint å puste selv – men noen vil kanskje se nytteverdien.

Den andre funksjonen – Energipåfylling – vil gi deg påminnelser om å fylle på med karbohydrater underveis i treningen. Dette kan enten skje manuelt med et tidsintervall du selv oppgir, eller automatisk basert på treningsintensiteten din. Du kan også få påminnelse med jevne mellomrom om å drikke.

I tillegg til kaloriforbruk, kan du også se hvor mye du har forbrent av karbohydrater, fett og protein. Foto: Kurt Lekanger

Påminnelsene dukker opp en kort periode på skjermen mens du trener. Jeg er imidlertid litt usikker på hvor nyttig disse påminnelses-funksjonene egentlig er, men dette er jo ikke noe du er nødt til å bruke.

I tillegg til påminnelser om å fylle på med energi (og drikke) er det en ny funksjon i appen som viser deg energiforbruket ditt, og hvor mange prosent av energiforbruket som var karbohydrater, protein og fett. En graf viser deg også forholdet mellom karbohydrat- og fettforbrenning i løpet av treningsøkten.

Klokken har ellers en kondisjonstest. Den gjør målinger av pulsen din mens du ligger helt rolig og slapper av – og også tar hensyn til hvordan pulsen varierer, treningsbakgrunn, osv. Du vil da få en verdi som kalles Ownindex, som ifølge Polar kan sammenlignes med måling av maksimalt oksygenopptak (VO2max) som ofte brukes til evaluering av aerob kondisjon. Hvor nøyaktig dette blir, vet vi ikke, men du vil uansett kunne bruke målingene til å holde et øye med din egen fremgang.

På Vantage V-klokken var det en mer avansert test som ikke er på Grit X. Den kalles «ortostatisk test», krever pulsbelte, og måler puls og pulsvariabilitet mens du ligger og når du står. Testen er uansett kanskje mest for spesielt interesserte.

God batteritid

Polar skryter av batteritid på opptil 100 timer, som er veldig bra. Det forutsetter imidlertid at du skrur ned nøyaktigheten på GPS-en (det vil si hvor ofte den registrerer posisjonen din), i tillegg til å skru av kontinuerlig pulsmåling. For å få maksimal batteritid må du skru av den optiske pulsmåleren og i stedet bruke et Bluetooth-pulsbelte, samt skru på skjermsparer. Med standardinnstillingene – som de fleste vil ønske på bruke – har du 40 timers batteritid (aktiv bruk). Det er også veldig bra.

Undertegnede trener 3-4 ganger i uken – og typisk løpeturer på 45-75 minutter – og da holdt det å lade klokken kanskje en gang i uken.

Konklusjon og alternativer

Polar Grit X er en av de desidert beste treningsklokkene der ute. Klokken mangler typiske smartklokke-funksjoner (unntatt enkel varsling fra mobilen), her er det full fokus på trening – og det gjør den veldig bra. Vi liker også Polar Flow-tjenesten, som har alt man kan ønske seg – enten man er mosjonist eller profesjonell idrettsutøver.

Om du skal velge Polar Vantage V eller Polar Grit X blir nok for mange litt «hipp som happ», men Grit X er som nevnt innledningsvis litt mer rettet mot de som trener i terrenget og trenger en litt mer robust og værbestandig klokke enn Vantage V (selv om den også er vanntett). Du har tilgang til stort sett de samme sportsprofilene på begge klokkene, men har noen tilleggsfunksjoner på Grit X – som mulighet til å følge ruter via Komoot-tjenesten, værmelding, og så videre.

Synes du Grit X eller Vantage V er for dyr, kan Polars budsjettmodell Vantage M være et godt alternativ. Den mangler de aller mest avanserte funksjonene, men er ellers en utmerket pulsklokke til rundt 2500 kroner.

Av åpenbare konkurrenter bør vi kanskje nevne Garmin Fenix 6/6x. Vi har ikke testet denne ennå, men da vi testet forgjengeren Fenix 5X ga vi klokken 9/10 poeng. Garmin-klokkene har gjerne litt flere funksjoner enn Polar-klokkene, blant annet innenfor navigasjon – men er ikke like brukervennlige.