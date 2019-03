Google hevder å ha gjort e-post mye mer dynamisk og interaktivt

AMP-konseptet (Accelerated Mobile Pages) ble introdusert av Google allerede for noen år siden som et konsept som både skal gi mye raskere lasting av nettsideinnhold og en mer dynamisk nettopplevelse. Nå meldes det på AMP-bloggen at konseptet inntar e-posten.

E-posttjenester med AMP-teknologien skal by på langt mer interaktivitet, funksjonalitet og nytteverdi. Blant annet vil det bli mulig å fylle ut skjemaer, kikke i kataloger eller respondere på kommentarer direkte fra selve e-posten.

Skal støttes av de store leverandørene

Med andre ord er initiativet ment å sette deg i stand til å utføre handlinger som man vanligvis må åpne andre nettsider for, rett fra e-postene.

AMP-spesifikasjonen for e-post har ifølge Google flere av de store e-postleverandørene om bord, deriblant Yahoo Mail, Outlook.com, og selvsagt Googles egen Gmail.

Som man kan lese på Gmail-bloggen vil AMP-implementeringen, som Google simpelthen kaller «dynamisk e-post», blant annet gjøre det mulig å se og delta i kommentartråder i Google Docs direkte fra Gmail – i stedet for å kun motta individuelle e-postvarslinger når noen nevner deg i en kommentar.

Fokus på sikkerhet

Å respondere på møteplanlegging rett fra e-posten er noe av det teknologien legger til rette for. Foto: Google

Selskaper kan utnytte teknologien til å gjøre e-postene sine mer relevante og legge til rette for handlinger fra brukerne. Eksempelvis kan tjenester som brukes til å finne hoteller og leiligheter gi brukere mulighet til å lete gjennom anbefalte alternativer og se detaljer ved å klikke seg rundt rett fra e-posten.

Google har også satt sikkerhet i høysetet med sin nye AMP-løsning. Før man kan benytte seg av dynamiske e-poster må man registrere seg hos Google og få godkjennelse før man kan starte, som et ekstra sikkerhetsledd.

For Gmail-brukere begynner utrullingen av dynamiske e-poster i disse dager, og mobilstøtte skal komme på plass ganske snart. Dersom man er bruker av G Suite vil man kunne aktivere dynamiske e-poster for organisasjonen via admin-konsollen i løpet av de neste dagene.

Mer informasjon om AMP for e-post finner du på den offisielle AMP-bloggen, og hvordan teknologien fungerer i Gmail, som altså er først ut, finner du på Google-bloggen.

Les også: Microsofts Chromium-baserte Edge-nettleser har lekket på nettet »