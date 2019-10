Nå har Microsoft OneDrive fått et personlig «hvelv» for de mest sensitive filene dine

I sommer meldte digi.no om en ny funksjon til Microsofts skytjeneste OneDrive kalt Personal Vault, som lar brukere legge sensitive filer sine et et ekstra sikkert «hvelv». Nå opplyser Microsoft at funksjonen er tilgjengelig for alle brukere globalt.

Personal Vault er et eget, beskyttet område på OneDrive som man kun kan få tilgang til med en sterk autentiseringsmetode eller totrinns identitetsverifikasjon, slik som avlesning av fingeravtrykk, ansikt, PIN-kode eller kode sendt via SMS eller e-post.

Foto: Microsoft

BitLocker-kryptering

Dette innebærer også at man kan benytte Microsoft Authenticator-appen til å logge seg inn på hvelv-området, da denne appen er laget nettopp for passordfri tostegsverifikasjon.

I tillegg til tostegsverifikasjonen byr Personal Vault-funksjonen på muligheten til å synkronisere Vault-filene med et eget område på harddisken din som er kryptert med Windows 10 sin BitLocker-funksjon.

Vault-området vil automatisk låses etter en kort periode med inaktivitet fra brukerens side, og vil da kreve ny autentisering for tilgang, og det gjelder også filer som var i bruk da området ble låst.

Kan ikke deles

Microsoft kan ellers opplyse at skannefunksjonen i OneDrive-mobilappen kan brukes til å skanne dokumenter, ta bilder eller ta opp video direkte inn i Vault-området, slik at man ikke trenger å legge innholdet inn manuelt i etterkant.

Det vil ikke være mulig å dele filene som ligger i hvelvet eller delte filer som er flyttet inn i hvelvet. Denne restriksjonen er ment å forhindre at det sensitive innholdet deles ved et uhell.

Personal Vault er tilgjengelig via et eget ikon i OneDrive. Dersom man benytter gratisversjonen av OneDrive eller alternativet som gir deg 100 GB lagringsplass kan man kun legge opptil tre filer i hvelvet, mens antallet er ubegrenset for Office 365 Home- og Personal-abonnenter.