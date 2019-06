Øker sikkerheten: Microsoft OneDrive får et eget «hvelv» for de mest sensitive filene dine

Sikkerhets er en bekymring som ikke minst gjelder skytjenestene, og nå har Microsoft kunngjort en ny sikkerhetsfunksjon til deres OneDrive-tjeneste som trolig vil gi sjelefred til de fleste brukere.

Den nye funksjonen heter Personal Vault, eller «personlig hvelv» på norsk, og skal som navnet antyder gi brukere ekstra høy sikkerhet for de aller mest sensitive filene.

Tostegsverifikasjon

Personal Vault er et eget, beskyttet område på OneDrive som man kun kan få tilgang til med en sterk autentiseringsmetode eller totrinns identitetsverifikasjon, slik som avlesning av fingeravtrykk, ansikt, PIN-kode eller kode sendt via SMS eller e-post.

Naturlig nok betyr dette at man også kan benytte Microsoft Authenticator-appen til å logge seg inn på hvelv-området, da denne appen er laget nettopp for passordfri tostegsverifikasjon.

I tillegg til tostegsverifikasjonen byr Personal Vault-funksjonen også på muligheten til å synkronisere Vault-filene med et eget område på harddisken din som er kryptert med Windows 10 sin BitLocker-funksjon.

Vault-området vil automatisk låses etter en kort periode med inaktivitet fra brukerens side, og vil da kreve ny autentisering for tilgang, og det gjelder også filer som var i bruk da området ble låst.

Dobbel lagringsplass til samme pris

Microsoft kan ellers opplyse at skannefunksjonen i OneDrive-mobilappen kan brukes til å skanne dokumenter, ta bilder eller ta opp video direkte inn i Vault-området, slik at man altså ikke trenger å legge innholdet inn manuelt i etterkant.

Den nye Personal Vault-funksjonen er for øvrig ikke den eneste OneDrive-nyheten Microsoft har å by på. Selskapet opplyser nemlig samtidig at de nå dobler lagringsplassen for det rimeligste abonnementsalternativet fra 50 gigabyte til 100 gigabyte, uten å øke prisen. Dette alternativet koster i dag 19,99 kroner i måneden.

Personal Vault skal først rulles ut i et knippe engelsktalende land, men vil bli tilgjengelig for alle mot slutten av året, uten at en mer konkret dato ennå foreligger.

