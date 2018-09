Blant andre The Verge og Cnet melder nå at Windows 10-brukere har begynt å motta en melding som fraråder dem å installere alternative nettlesere.

Den nye «advarselen» dukker opp når man installerer Chrome, Firefox, Vivaldi eller Opera med den seneste testversjonen Windows 10, og forteller brukere at Microsofts egen Edge-nettleser er det «tryggere og raskere» alternativet til operativsystemet.

Kan bli droppet

Vinduet som dukker opp gir brukeren mulighet til å enten installere en annen nettleser eller åpne Edge i stedet. Fremstøtet har vekket irritasjon blant brukerne som har sett meldingen.

Meldingen dukker opp i den såkalte Insider Preview-versjonen av Windows 10 som skal slippes i oktober, og ifølge kilder som The Verge har vært i kontakt med dreier det seg kun om testing av funksjonen i denne omgang.

Det er med andre ord ikke sikkert den vil komme med i den endelige versjonen av oppdateringen som kommer neste måned.

Kommentert av konkurrentene

– Dette er dessverre enda et eksempel på at Microsoft bruker monopolposisjonen sin. Brukere bør ikke fratas evnen til å velge den nettleseren man vil. Microsoft burde fokusere på å bygge gode produkter i stedet for å vinne brukere, sa Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner til Cnet.

Mozilla tvitret også et lite spark til Microsofts fremstøt på den offisielle Twitter-siden til Firefox-nettleseren.

Edge har ifølge StatCounter en markedsandel på 2 prosent, mens markedslederen Chrome sitter på en andel på rett under 60 prosent. Firefox, Opera og Internet Explorer har henholdsvis 5, 3,5 og 3 prosent.

Det er ikke første gangen at Microsoft tyr til «aggressive» metoder for å promotere produktene sine. Tidligere har selskapet forsøkt å presse brukere til å gå over til Edge ved å automatisk åpne nettleseren når man trykker på lenker i Windows Mail, selv om man har satt andre nettlesere som standard.

