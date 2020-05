Nå kan 2. generasjon av AWS' egenutviklede CPU-er tas i bruk

Amazon Web Services (AWS) satser stort på en serie med egenutviklede prosessorer basert på Arm-arkitekturen. Prosessorene har fått navnet Graviton, og før jul lanserte selskapet 2. generasjon av disse prosessorene, Graviton 2.

Graviton2-prosessoren. Foto: AWS

I et blogginnlegg melder AWS at de nye prosessorene nå kan tas i bruk av kunder av selskapets Elastic Compute Cloud (EC2)-tjeneste – som tilbyr prosesseringskraft i skyen.

Graviton 2 er bygget med en 7 nanometer produksjonsprosess og består av 64-bit Arm Neoverse N1-kjerner. Dette er CPU-kjerner som skal være spesielt optimalisert for bruk i datasentre. Graviton-prosessorene er designet av AWS og Annapurna Labs, et israelsk selskap Amazon kjøpte opp i 2016.

Ifølge Arm skal N1-CPU-ene levere opptil 2,5 ganger høyere ytelse enn Arm Cortex-A72 innenfor typiske datasenter-arbeidsoppgaver, og opptil 5 ganger bedre ytelse på maskinlæring. Samtidig skal strømforbruket være lavere.

Høy ytelse og kryptering

De nye Graviton 2-prosessorene er tilgjengelige via EC2-instansen M6g, hvor g-en til slutt indikerer at det er en Graviton 2-prosessor.

AWS skriver at de nye prosessorene støtter 256-bit alltid-på-kryptering av DRAM-minne. Du får tilgang til dem via EC2 M6g-instanser med 1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, eller 64 vCPU-er (virtuelle CPU-er), eller som «bare metal»-instanser – altså på dedikert maskinvare (i motsetning til virtualiserte servere). Hver M6g-instans støtter opptil 256 GB RAM og 25 Gbit/s nettverks-båndbredde.

– For de av dere som kjører typiske åpen kildekode-baserte applikasjons-stacker på x86-64-arkitektur, vil det å migrere til Graviton 2-baserte instanser gi opptil 40 % forbedring i pris/ytelse, sammenlignet med tilsvarende M5-instanser. M6g-instanser egner seg for arbeidsoppgaver som applikasjonsservere, spillservere, mellomstore databaser, cache-tjenester, webservere, og lignende, skriver Sébastien Stormacq i AWS i blogginnlegget. M5-instansene kjører på Intel Xeon Platinum 8175M-prosessorer.

Ettersom ulike typer prosessorer egner seg for ulike oppgaver, skal man alltid ta ytelsestall med en klype salt. The Register skriver imidlertid at en av kundene, Netflix, har testet de nye M6g-instansene ved hjelp av LMBench og ulike Java-benchmarkprogrammer, og at de i testene opplevde opptil 50 prosent bedre ytelse enn M5-instanser.

Med andre ord betyr det at AWS nå har sine egne prosessorer som innenfor noen bruksområder yter bedre enn Intels Xeon-prosessorer. Og det selv om M-instansene er beregnet på «generelle formål». AWS planlegger etter hvert å også ta ta i bruk Graviton 2 til EC2-instanser for kunder som krever enda høyere ytelse.

Nettstedet Anandtech fikk i begynnelsen av mars tilgang til å forhåndsteste M6g, og konkluderer med at AWS med Graviton 2 ikke bare leverer det de lover – men også leverer mer for pengene enn x86 gjør i dag. Anandtech understreker imidlertid at de ennå ikke har sammenlignet mot AMDs nye 7 nanometer Epyc 2 Rome-serverprosessorer, som kan bli en viktig konkurrent i dette markedet.