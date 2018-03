Nå kan Apples mest populære iPad kjøre mye tyngre applikasjoner

På et arrangement i Chicago dro Apple sløret av en ny modell i sin berømte iPad-serie. Det nye nettbrettet er en oppdatert versjon av den kjente 9,7-tommersmodellen og byr på vesentlig mer krutt med en prislapp det går an å leve med.

Nye iPad har ikke gjennomgått noen dramatiske designmessige endringer, men på innsiden har det altså skjedd et og annet. Først og fremst kommet nettbrettet med prosessorbrikken A10 Fusion, som er den samme man finner i iPhone 7 og iPhone 7 Plus.

Den andre store nyheten er at nettbrettet nå kommer med støtte for digitalpennen Apple Pencil, som hittil kun har vært et eksklusivt iPad Pro-produkt.

Foto: Apple

Samme priser

Sammen skal disse nyhetene gjøre den nye iPad-modellen ekstra velegnet til kreativt bruk og oppgaveløsning, for eksempel i skolesektoren eller blant profesjonelle brukere. A10-brikken gir blant annet nettbrettet mange muligheter innen «utvidet virkelighet»-applikasjone og andre grafisk krevende oppgaver.

Ifølge Apple byr A10-brikken på til sammen 40 prosent høyere prosessorytelse og 50 prosent bedre grafisk ytelse om man sammenligner med den forrige utgaven av 9,7-tommeren, som altså kom med A9-brikken.

Utover dette er det ikke de stor endringene å spore. Nettbrettet har som før en Retina-skjerm med oppløsning på 2048 x 1536 , lagringsplassen er 32 eller 128 GB og hoved- og frontkameraet er på 8 og 1,2 megapiksler.

I Apples nettbutikk koster den nye 9,7-tommeren 3490 og 4490 kroner for henholdsvis 32- og 128 GB-utgaven, og med sistnevnte lagringsalternativ og mobilnett koster produktet 4990 kroner. Dette er de samme prisene som den forrige utgaven lå på.

