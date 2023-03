På tross av at alle vet hvor viktig det er å teste koden for å luke bort feil, er antagelig testing ett av de områdene det slurves mest med innenfor programvareutvikling.

For å se om det er mulig med å gjøre noe med dette har bidragsytere til den åpen kildekodebaserte databasen StarRocks testet hvorvidt ChatGPT kan brukes til testing av databaser.

Det skriver CelerData, som vedlikeholder StarRocks-kildekoden i ett blogginnlegg. Det ble først omtalt av kode24.no.

– Imponerende resultat

Ifølge blogginnlegget har StarRocksmiljøet satt ChatGPT opp mot flere populære testverktøy for å finne ut om det er noen fordeler ved å bruke ChatGPT fremfor de tradisjonelle verktøyene.

– Resultatene fra StarRocks-fellesskapets test var imponerende. ChatGPT holdt stand når de ble stilt opp mot andre eksisterende og populære, automatiserte testverktøy, skriver testerne.

To av verktøyene som ble sammenlignet med ChatGPT var SQLsmith og SQLancer.

Testene viste at ChatGPT har et stort potensiale når det gjelder å gjøre automatisert testing mer effektivt, men at det fremdeles gjenstår en del arbeid.

Trenger litt trening

I blogginnlegget skriver testerne at det er enkelte ting ChatGPT ikke forstår helt, og at ikke alle SQL-spørringer blir hundre prosent korrekte.

De tror imidlertid at dette enkelt kan la seg løse med litt trening.

I forsøkene klarte ChatGPT først ikke å lage enkelte databasespørringer som brukte ny funksjonalitet, men ved å gi ChatGPT noen hint i form av lenker til relevant ny dokumentasjon kunne den trenes opp til å klare dette uten problemer.