Etter først å ha tatt verden med storm, kan det nå se ut til at populariteten til ChatGPT har begynt å flate ut en smule, men OpenAI jobber fortsatt hardt med å forbedre tjenesten i den stadig tiltakende konkurransen med tilsvarende tjenester. Nå kunngjøres en stor oppgradering.

På den offisielle OpenAI-bloggen avduker selskapet en ny ChatGPT-funksjon kalt «custom instructions».

Lar brukeren gi instrukser

Den nye funksjonen gjør det mulig for brukere å legge inn instrukser, preferanser og kriterier som snakkeroboten legger til grunn når den genererer svarene sine.

Poenget med funksjonen er å definere en kontekst for svarene, slik at man ikke trenger å fylle inn alle relevante detaljer hver gang man stiller en nytt spørsmål eller ber ChatGPT om å utføre en oppgave.

For eksempel kan en lærer som bruker snakkeroboten til å sette sammen en timeplan, opplyse overfor snakkeroboten at vedkommende underviser i matematikk på tredjeklassenivå. Alle svarene vil deretter gis med dette som utgangspunkt, uten behov for å legge inn den opplysningen hver gang.

Tilsvarende kan man for eksempel fortelle ChatGPT hvor stor familie man har, dersom man bruker tjenesten til å sette sammen handlelister for dagligvarer. Den vil da legge antallet familiemedlemmer til grunn når den setter sammen listene.

Eksempel på instrukser som brukeren nå kan gi ChatGPT for å få bedre og mer relevante svar. Foto: OpenAI

Betaversjon inntil videre

Om man benytter OpenAIs tjeneste til koding, noe mange gjør, kan man for eksempel spesifisere hvilket programmeringsspråk man benytter. Da slipper man altså å opplyse om dette hver gang man benytter ChatGPT til å assistere med programmering.

Den nye funksjonen eksisterer foreløpig kun i en betaversjon til den betalte versjonen av ChatGPT, og OpenAI sier at man bør regne med feil og unøyaktigheter siden den ennå er under utvikling. Funksjonen skal utvides til alle brukere i de kommende ukene, opplyser selskapet, men et mer spesifikt tidspunkt foreligger ennå ikke.

Oppdateringen kommer på et tidspunkt hvor konkurransen innen generativ kunstig intelligens er i ferd med tilspisse seg. Google har allerede lansert ChatGPT-konkurrenten Bard, som nå er tilgjengelig i Norge, og nylig meldte Digi at også Apple har kastet seg inn i dansen med en snakkerobot som angivelig allerede brukes internt hos selskapet.

Ikke minst opprettet nylig Elon Musk, som var en grunnleggerne av OpenAI, sitt eget KI-selskap som skal jobbe med å avdekke universets mysterier. Selskapet, som har fått navnet xAI, består av et team av ingeniører fra blant annet Microsoft, OpenAI og Google.