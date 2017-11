Nå kan du betale med Fitbit-klokken i Norge

Det skjer mye i markedet for mobile betalingsløsninger i Norge, og senest for en ukes tid siden ble det kjent at Vipps, Bankaxept og BankID Norge slås sammen. Tidligere har aktører som Mcash forsvunnet, mens danske Mobilepay har valgt å inngå en avtale med Vipps her i Norge.

Konsolideringen i markedet for betalingsløsninger kommer for å møte en kommende konkurranse fra internasjonale aktører som Apple Pay og andre. Apple Pay ble lansert i Danmark, Sverige og Finland, men har foreløpig ikke sagt noe om planer for Norge.

Nå kommer imidlertid en ny aktør til Norge. Fitbit, en produsent av aktivitetsarmbånd og treningsklokker, har nemlig i samarbeid med Danske Bank lansert tjenesten Fitbit Pay.

– Danske Bank skal følge utviklingen i betalingsmarkedet tett, og vi ser løpende på hvilke nye betalingsformer som kan gi verdi for kundene våre. Vi tror at FitBit Ionic, med sitt tydelige fokus på sunnhet og teknologi, er en veldig god match, sier Lars Alstrup, leder for personmarked i Danske Bank Norge i en epost til digi.no.

Klokke med NFC-brikke

Det er de nyeste Fitbit-klokkene, nærmere bestemt Ionic-serien, som kan brukes med Fitbit Pay.

Fitbit Ionic har innebygget NFC-brikke, og betalingsløsningen fungerer ved at brukere med Danske Bank-betalingskort kan lagre informasjon om kortet i Fitbit-appen på mobiltelefonen. Når du er i butikken kan du holde klokken inntil betalingsterminalen for å betale. Det er mulig å legge inn flere betalingskort, både debet- og kredittkort – forutsatt at kortene er fra Danske Bank. Men antagelig kommer flere banker etter.

Løsningen skal fungere på alle terminaler som støtter kontaktløs betaling, altså i de fleste butikker.

Danske Bank står for øvrig bak Mobile Pay, som selv om de trakk seg fra Norge er den dominerende mobile betalingsløsningen i Danmark.

– Løsningen kommer ikke til å presse Mobilepay. Vi tror fortsatt at den primære betalingsløsning vil være mobil, sier Jesper Nielsen, sjef for personlige banktjenester i Danske bank og sjef for Mobilepay til Berlingske, ifølge Version2.dk.