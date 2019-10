Nå kan du bruke Yubico til å logge deg inn i Windows

Det delvis svenske selskapet Yubico er blitt blant de sentrale aktørene innen fysiske sikkerhetsnøkler og slipper stadig nye varianter av sine YubiKey-nøkler. På sin offisielle blogg kunngjør selskapet nå en nyhet som gjør nøklene enda et hakk mer anvendelige.

Yubico har nemlig nå lansert sin Yubico Login for Windows-applikasjon for allmennheten, som betyr at man kan bruke selskapets fysiske sikkerhetsnøkler til å logge seg inn i Windows.

Testet i et halvt år

Applikasjonen, som kan lastes ned fra denne siden, ble lansert i en testutgave for seks måneder siden, og siden den gang skal selskapet ha mottatt mye verdifulle tilbakemeldinger fra brukere.

Appen kan altså brukes til lokal multifaktorinnlogging i Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10, men er ifølge Yubico ikke egnet for innlogging på Azure Active Directory (AAD), Active Directory (AD) eller Microsoft-kontoer.

Som Yubico peker på finnes det imidlertid andre løsninger for multifaktorinnlogging i AD og AAD, og gjennom et pågående samarbeid med Microsoft er YubiKey-nøklene også et alternativ for organisasjoner som bruker AA- og AD.

Rettet mot standalone-PC-er

YubiKey-nøkkelen erstatter for ordens skyld ikke passordet til Windows-kontoen, men fungerer som et ekstra autentiseringssteg ved at man først skriver inn passordet og deretter plugger nøkkelen inn i en USB-port på PC-en for å fullføre innloggingen. Appen støtter sikring av opptil 10 lokale kontoer.

Produsenten sier at Yubico Login for Windows-applikasjon først og fremst retter seg mot brukere som har behov for tilgang til standalone-PC-er med sensitive data som befinner seg utenfor sikre nettverk. Disse kan være utsatt for tyveri eller bli mistet og er gjerne kun beskyttet av Windows-passordet.

Yubico Login for Windows er kompatibel med YubiKey 4- og 5-serien, som kan kjøpes fra hjemmesiden. Produsenten sender til Norge.

