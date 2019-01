Nå kan du endelig laste ned Microsoft Office fra Apples app-butikk

Microsofts populære Office-programmer har riktignok vært tilgjengelige for Apple-brukere i lengre tid, men de har hittil uteblitt fra det stedet Mac-brukere flest frekventerer for å skaff seg apper. Dette er det nå slutt på.

I en fersk pressemelding har Apple nemlig kunngjort at Office 365-pakken er lagt inn i Mac App Store for aller første gang. Brukere kan også kjøpe et abonnement på Office 365 fra appene.

Pakken består for ordens skyld av Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive og OneNote.

Enklere å distribuere til ansatte

Hittil har Mac-brukere vært nødt til å laste ned Office 365 direkte fra Microsoft. Appene er de samme som har vært tilgjengelige for Mac-folket gjennom Microsoft, og byr altså på en del funksjoner som er unike for plattformen.

En av fordelene med at Office-appene nå er tilgjengelige via Apples App Store er at appene enkelt kan distribueres til ansatte via Apple Business Manager, som IT-administratorer bruker til enhetsutrulling, innholdsdistribusjon og organisasjonsadministrering.

I tillegg har man altså den fordelen at Office-appene vil bli automatisk oppdatert gjennom App Store, i likhet med andre apper man kjøper gjennom butikken.

Foto: Apple

Fornøyde

For norske brukere koster det 649 kroner for et 12 måneders abonnement på Office 365 Personal. 12 måneders abonnement på Office 365 Home for opptil seks personer koster 899 kroner, mens Office 365 Business Premium koster 1529 kroner i året.

Både Microsoft og Apple ser ut til å være fornøyde med at Office-pakken nå er tilgjengelig i Appe Store.

– Det gleder oss å kunngjøre at Office 365 i dag ankommer i Mac App Store. Vi har jobbet nært med Apple for å gi Mac-brukere den beste produktivitetsopplevelsen, sier Microsofts visesjef Jared Spataro i pressemeldingen.

Les også: Apple fryser samarbeid med Atea i Danmark etter korrupsjonsdom »