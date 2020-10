Nå kan du fjerne Flash Player fra Windows

Adobe Flash Player har vært innebygd i Windows i mange år, men alt har en ende. Flash-teknologiens levetid nærmer seg slutten, og Microsoft skal i løpet 2021 avslutte selskapets støtte for pluginen. Verken Adobe eller Microsoft vil komme med nye oppdateringer til Flash Player etter at 2020 er over.

Det vil likevel være mulig å bruke Flash Player også i framtiden, men med spesielle betingelser, slik vi omtalte i september.

Kan avinstalleres nå

De aller fleste vil ikke ha noe behov for Flash Player og kan med fordel fjerne hele installasjonen allerede nå. Microsoft kom denne uken med et lite verktøy som tar seg av dette. Vær dog klar over at det i utgangspunktet ikke er mulig å reversere avinstallasjonen.

Det lille verktøyet kommer i en rekke utgaver (listet over to sider), avhengig av hvilken versjon av Windows det skal brukes i. Dette inkluderer blant annet Windows 8.1 og nyere, og Windows Server 2012 og nyere. Det er også flere varianter for ulike versjoner av Windows 10. For de fleste er det trolig den som heter «Oppdatering for å fjerne Adobe Flash Player for Windows 10 Version 2004 for x64-baserte systemer (KB4577586)» som er den aktuelle.

Finn riktig versjon

Hvilken oppdatering som passer akkurat din PC, kan du finne ut i Windows 10 ved å klikke på tannhjul-ikonet for «Innstillinger» i Startmenyen, deretter velge «System» og til slutt «Om» til venstre i vinduet som da vises.

Til høyre i vinduet får du da listet en god del informasjon om systemet. Det første du må finne ut er hvilken prosessorarkitektur som brukes. Dette er oppgitt som «Systemtype» i oversikten. Hos de fleste med en nyere PC vil det blant annet stå «64-biters operativsystem, x64-basert prosessor». Da må du velge en oppdatering som har x64 i navnet.

Saken fortsetter under bildet.

Slik ser du hvilken prosessorarkitektur PC-en din har. Skjermbilde: Digi.no

På eldre PC-er kan det være det står «32-biters operativsystem, x86-basert prosessor». Da er det en x86-utgave av oppdateringen man skal ha.

I tillegg finnes det PC-er med ARM-basert prosessor. Også dette er oppgitt under systemtype, og da må du velge en ARM-utgave av oppdateringen.

Men i tillegg til prosessorarkitekturen, har også versjonsnummeret til Windows 10 betydning. Dette er oppgitt litt lenger ned i den samme oversikten, under overskriften «Windows-spesifikasjoner». Den nyeste som støttes, er versjon 2004, den store Windows 10-oppdateringen som kom i våres.

Saken fortsetter under bildet.

Visning av hvilken versjon av Windows 10 som er installert. Skjermbilde: Digi.no

Oppdateringen er på rundt 160 kilobyte og kan lastes ned på et øyeblikk. Det tar heller ikke mange sekundene å kjøre den. I vårt tilfelle var det ikke behov for noen omstart av Windows.

Ingen store fordeler

Det er selvfølgelig opp til enhver som de vil avinstallere Flash Player nå. For de fleste vil det ikke være noen merkbar forskjell, annet enn den gode følelsen noen kanskje får av å bli kvitt Flash Player for godt.

Microsoft kommer til å inkludere en «Update for Removal of Adobe Flash Player» i en samleoppdatering som trolig skal distribueres gjennom Windows Update i andre halvdel av 2021.

Risikoen ved å vente på denne oppdateringen er nok likevel svært liten. Det er bare Microsofts egne gamle nettlesere, Internet Explorer og Edge Legacy, som bruker den versjonen av Flash Player som følger med Windows. Dessuten vil støtten for Flash Player vil bli deaktivert som standard i disse nettleserne i januar 2021.