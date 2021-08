Nå kan du holde styr på Apple-passordene dine i Windows

Icloud for Windows er navnet på en tjeneste som lar Apple-brukere få tilgang til blant annet bilder, videoer, mail, filer og bokmerker på Windows-plattformen. Nå har tjenesten blitt oppdatert med en ny og temmelig matnyttig funksjon.

Som blant andre Engadget merket seg kommer den seneste 12.5-versjonen av Icloud for Windows med en egen passordtjeneste, som altså betyr at man nå kan administrere Icloud-passordene fra Windows.

Icloud Passwords

Den nye funksjonen kommer i form av en egen app kalt Icloud Passwords, som man får med Icloud for Windows, og ved å logge inn på denne kan man legge til, redigere, kopiere og lime inn, slette og sjekke alle web-passordene du har lagret i Icloud-nøkkelringen.

Du har tilgang til appen fra startmenyen og kan foreta alle de passordendringene du ønsker, og disse endringene vil da synkroniseres til Apple-enhetene dine. Flere detaljer om hvordan man håndterer Icloud-passordene fra Windows kan du finne på denne siden.

Hvordan man setter opp Icloud-passord på Windows kan du lese mer om her. Man må simpelthen logge inn på Icloud for Windows-appen ved å bruke totrinnsverifisering, og man må ha IOS 14, IpadOS 14 eller MacOS Big Sur 11 eller senere installert på enheten som mottar sikkerhetskoden.

Finnes allerede nettlesertillegg

Oppmerksomme lesere har nok fått med seg at det allerede finnes et nettlesertillegg kalt Icloud Passwords, som ble sluppet til Chrome-nettleseren tidligere i år som en del av Icloud for Windows-tjenesten. Tillegget lar brukeren benytte passordene som man lager i Safari-nettleseren på Apple-enheter med Chrome-nettleseren på Windows-enheter.

Denne funksjonaliteten har vært tilgjengelig fra og med 12-versjonen av Icloud for Windows, men med den nye 12.5-oppdateringen har Apple også lagt inn støtte for synkronisering av passord på tvers av enheter for Microsofts egen Edge-nettleser.

Icloud Passwords-utvidelsen til Chrome har for øvrig fått svært blandet mottakelse blant brukere, som man kan lese av anmeldelsene på Chrome Web Store.

Icloud for Windows kan lastes ned fra Microsoft-butikken.