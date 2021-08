Nå kan du kjøre Windows 11 på Mac

Parallels er navnet på et selskap som spesialiserer seg på virtualisering av Windows og Linux på Macos-plattformen gjennom sitt Parallels Desktop-produkt. Nå har den seneste versjonen av programvaren blitt sluppet, og den har et par viktige nyheter, skriver Engadget.

Parallels Desktop 17 for Mac ble nylig kunngjort på selskapets hjemmesider og har støtte for både Macos 12 Monterey og Windows 11. I tillegg er denne nyeste versjonen ytterligere optimalisert for Apples M1-prosessorbrikker, som de seneste Mac-maskinene er utstyrt med.

Vesentlig høyere ytelse

Parallels fikk på plass støtte for M1-brikkene allerede tidligere i år, men med den seneste Parallels Desktop-versjonen skal ytelsen være hevet flere hakk på maskinene med Apples prosessorbrikke.

På Mac-maskiner med M1-brikken hevder Parallels at Windows 10 nå starter opp 33 prosent raskere og at diskytelsen er opptil 20 prosent høyere. Disse tallene gjelder for ARM Insider Preview-versjonene av Windows 10, for som produsenten understreker, kreves det ARM-baserte operativsystemer for å kjøre virtuelle maskiner på Apples M1-maskiner i Parallels Desktop 17.

I tillegg skal DirectX 11-grafikk kjøre opptil 28 prosent bedre på M1-maskinene.

Både på Mac-maskiner med Intel- og M1-brikker skal man nå få opptil 25 prosent raskere 2D-grafikk i Windows, og ytelsen når det gjelder OpenGL-grafikk skal være opptil seks ganger høyere enn med den forrige versjonen.

Støtte for BitLocker og Secure Boot

I tillegg skal gjenopptakelsestiden være forbedret med 38 prosent både for Linux og Windows når man bruker Parallels Desktop 17. Alle disse tallene er for ordens skyld Parallels egne tall, og disse er i skrivende stund ikke verifisert av tredjeparter.

En annen nyhet er at Parallels Desktop 17 byr på en virtuell TPM-brikke (Trusted Platform Module), som muliggjør sikkerhetsfunksjoner som BitLocker og Secure Boot både i Windows 10 og 11.

Mer informasjon om Parallels Desktop 17 finner du på produktsiden. Når det gjelder pris, kosterlisensen 80 euro per datamaskin for ett års abonnement med gratis oppgraderinger, og det finnes også en pro-utgave for utviklere og testere, den koster 100 euro for ett år.

Utover Mac-plattformen har Parallels for øvrig også inngått samarbeid med Google om støtte for Windows-applikasjoner på Chrome OS-enheter, som Digi.no rapporterte i fjor.