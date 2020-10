Det var Chromebook som stod for det meste PC-veksten

Som Digi.no skrev tidligere denne uken, har PC-leveransene gått skikkelig i været i år etter at covid-19-pandemien brøt ut, og da særlig i tredje kvartal. Ifølge Canalys var PC-leveransene 12,7 prosent høyere i forrige kvartal enn i samme kvartal året før.

Nå har det kommet ytterligere to rapporter – fra Gartner og IDC – som gir mer innsikt i dette. Gartner oppgir at veksten var på forsiktige 3,6 prosent, mens IDC melder om enda høyere vekst enn det Canalys gjør – 14,6 prosent.

Ekstrem Chromebook-vekst

Det er flere årsaker til dette, men den viktigste er at Gartner ikke inkluderer leveransene av Chromebooks, altså PC-er basert på operativsystemet Chrome OS. Det gjør de to andre.

Gartner har likevel omtalt Chromebook-leveransene, og påpeker på at de vokste med rundt 90 prosent i forrige kvartal. I et kombinert PC/Chromebook-marked utgjør Chromebook nå cirka 11 prosent, ifølge Gartner.

Ifølge Gartner skyldes veksten i Chromebook-leveransene økt bruk av fjernundervisning i skolen, og da særlig i USA.

– Én PC per person

Den øvrige veksten i PC-markedet tilskrives primært forbrukermarkedet av Gartner. Også dette på grunn av økt bruk av fjernundervisning, men også økte behov for hjemmeunderholdning under pandemien.

– Dette kvartalet hadde den sterkeste veksten i etterspørselen etter forbruker-PC-er Gartner har sett på fem år, sier Mikako Kitagawa, forskningsdirektør i Gartner, i pressemeldingen.

– Markedet måles ikke lenger i antallet PC-er per husholdning. I stedet har dynamikken flyttet seg til å regne med én PC per person, fortsetter Kitagawa.

Selv om IDC i stor grad er enige med Gartner, peker selskapet også på at veksten i tredje kvartal delvis skyldes ordrereserver fra andre kvartal. Mange fabrikker i Kina stengte midlertidig i våres på grunn av koronapandemien, noe som førte til komponentmangel. Denne mangelen skal ha fortsatt i tredje kvartal, men ikke i like stor grad. Det er derfor ikke usannsynlig at også veksten i tredje kvartal ble noe hemmet.