Nå kan du laste ned Android O-betaen

Det er snart to måneder siden Google presenterte den første utviklerversjonen av den neste store oppdateringen til Android.

Under en åpningstale på utviklerkonferansen Google I/O den 17. mai, gikk Googles Android-sjef Stephanie Saad Cuthbertson ut med enda flere detaljer om den kommende Android-versjonen – som foreløpig bare har kodenavnet «Android O». Google annonserte også at Android O nå er tilgjengelig i en public beta-versjon – forutsatt at du har en enhet som støtter den.

Bedre batteritid, raskere oppstart

I løpet av sin tale oppsummerte Cuthbertson mange av de nye funksjonene i Android O. Mange av funksjonene er allerede kjent – men Google kom også med enkelte nyheter.

En ting de la vekt på er det de kaller «Android Vitals», som er et prosjekt som fokuserer på å forbedre batteritid, korte ned på oppstartstid, øke grafikkytelse, samt forbedre stabilitet. Ifølge Google bør Android-mobiler med Android O starte opp dobbelt så raskt som i dag, og apper skal også være raskere takket være større endringer i operativsystems kjerne.

Google presenterte nye verktøy som skal gjøre det enklere for utviklere å avdekke problemer med apper som kan påvirke for eksempel batteritid negativt. Det skal ha blitt gjort en rekke forbedringer under panseret for å sørge for at apper kjører raskere og bedre, og Android O har også fått automatiske begrensninger på hva apper kan gjøre i bakgrunnen – for å forhindre at enkeltapper tapper batteriet for strøm. Et annet eksempel på hvordan Android O kan spare strøm, er at hvis en bakgrunns-app ber om GPS-posisjonen så vil operativsystemet gi appen den sist kjente posisjonen i stedet for å hente inn en ny posisjon ved å aktivere GPS-en. Så vil appen aktivere GPS-en først når den kjører i forgrunnen.

Google har introdusert noe som heter Android Vitals Dashboard i Google Play Console som skal gjøre det enklere å finne vanlige problemer med apper. Det kan være for eksempel om apper krasjer oftere enn de bør, om grafikken rendres for tregt, og så videre.

Innebygget «antivirus»

En ny funksjon som heter Google Play Protect er en slags innebygget «anti-malware»-funksjon som ligger i bakgrunnen og sjekker apper på telefonen. Dette er noe som har ligget «under skallet» tidligere, men som nå blir enda mer synlig for brukerne.

Play Protect oppdateres automatisk, og telefonen skannes for skadevare uten at du behøver å tenkte på det – men det vil nå være mulig å starte skanning manuelt også. Find my device-funksjonen for å lokalisere telefoner som har kommet på avveie vil også nå være en del av Play Protect.

Mer fra Google I/O: Med disse teknologiene skal kunstig intelligens gjennomsyre alt

(Artikkelen fortsetter under)

Fra venstre: 1) Funksjonen for å merke tekst har blitt smartere. 2) Bilde-i-bilde-funksjon er en av nyhetene i Android O. 3) Google Play Protect sjekker apper for skadevare. Foto: Google

Bilde-i-bilde-funksjon

Android O har også fått en rekke forbedringer her og der i brukergrensesnitt og funksjonalitet. En slik funksjon er bilde-i-bilde-funksjonen som lar deg for eksempel se en video i et vindu samtidig som du for eksempel sjekker eposten din.

Klipp og lim-funksjonen (copy/cut/paste) har også blitt bedre takket være den nye Smart Text Selection-funksjonen som kan gjenkjenne ting på skjermen – for eksempel forstå hva som er en adresse – og dermed automatisk velge tekst for deg ved at du bare dobbelttapper på det aktuelle området på skjermen.

Autofill er forbedret, og skal nå fungere i alle apper – ikke bare Chrome. Utviklere kan optimalisere appene for autofill ved å gi hint om hva slags type data som forventes i ulike felter.

Et langt trykk på en app med varslingsikon vil gi en forhåndsvisning av varslingene. Foto: Google

Varslinger fra apper har blitt forbedret, og utviklere kan nå definere ulike kategorier for innhold, og så kan brukerne «abonnere» på de kanalene de er interessert i. Varslinger vises med en liten prikk på hver app, omtrent som i iOS, og det er mulig for brukerne å skru av og på varslinger etter behov. Ved å trykke lenge på en app som viser en varsling, vil du få opp en forhåndsvisning av varslingene.

Android Go

Google annonserte også at de vil gjøre Android bedre også på de aller enkleste og billigste mobiltelefonene, gjerne telefoner med mindre enn 1 GB minne. Dette initiativet kaller Google for «Android Go», og det hele innebærer at man optimaliserer Android slik at det skal fungere på enkle mobiltelefoner. Den første Android-versjonen som vil komme i en Android Go-variant vil være Android O, og ifølge Google vil det legges inn funksjoner som er relevante for brukere som har begrenset datatilgang og for mange ulike språk.

Enkelte Google-apper, som YouTube og Chrome vil også tilpasses slik at de skal bruke mindre minne, lagringspass og mobildata, og det vil komme en egen versjon av Play Store med apper for brukere i den aktuelle målgruppen. Android Go kommer i 2018.

Slik laster du ned betaversjonen

Hvis du vil prøve betaversjonen (Android O Developer Preview 2, public beta) kan den lastes ned ved å registrere deg på android.com/beta. Du må imidlertid ha en Google Nexus 5X eller 6P, eventuelt en Nexus Player, Pixel, Pixel XL eller Pixel C.

Google har mer om hva som er nytt i Android O på denne siden.

Splitter Android i to: Project Treble i Android O er den største endringen siden Android ble lansert »