Nå kan du redigere Office-dokumenter rett fra Gmail

Googles pakke for nettsky-, -produktivitets- og samarbeidsverktøy, som nylig skiftet navn fra G Suite til Workspace, har nå fått ny funksjonalitet. Det melder Google på Cloud-bloggen sin.

Den kanskje største oppdateringen er at e-posttjenesten Gmail nå gir brukere mulighet til å åpne og redigere Office-dokumenter direkte fra et e-postvedlegg, slik at man ikke trenger å laste ned vedlegget først.

Ett klikk

Dersom man for eksempel mottar et Word-dokument via Gmail kan man altså starte redigeringen i Docs med ett klikk mens man bevarer Word-filformatet, og enkelt svare på e-posten med den oppdaterte filen som vedlegg – rett fra Docs.

Google introduserte støtte for redigering av Office-filer i Docs, Sheets og Slides allerede i fjor, og tidligere i år kom denne støtten også til mobilversjonene av Docs, Sheets og Slides.

Av andre endringer kommer nå også støtte for blandet sideorientering i Docs, som innebærer at man kan lage Docs-dokumenter eller redigere Word-filer med sider som kombinerer landskaps- og portrettorientering. I løpet av neste år kommer også støtte for å legge inn bilder bak tekst og vannmerker, kan Google opplyse.

Konverteringsverktøy for regneark

For de som bruker regneark har Google også en aldri så liten nyhet i ermet, nemlig et konverteringsverktøy som lar brukere enkelt migrere makroer fra Excel til Google Sheets. Dette skal gjøre det enklere for bedrifter som bruker begge deler, som mange visstnok gjør, ifølge Google.

Konverteringsverktøyet inneholder en egen kompatibilitetssjekk som gir informasjon om hvilke eventuelle endringer i koden som må til for å konvertere.

Mer informasjon om de nye oppdateringene finner du på Google-bloggen.