Google døper om G Suite. Det er ikke den største endringen

Googles webbaserte pakke med produktivitetsverktøy for virksomheter, G Suite, skiftet i dag navn til Google Workspace.

G Suite ble lansert under navnet «Google Apps for Your Domain» i 2006. Senere har tjenestepakken blitt kalt både Google Apps og Google Apps for Work. G Suite-navnet ble tatt i bruk så sent som i september 2016, så det har ikke fått leve lenge.

Mer integrert opplevelse

Det nye navnet skal i større grad enn det gamle fortelle at det tjenestene pakken omfatter, inkludert blant annet Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides og Meet, er i ferd med å smelte mer sammen i en integrert opplevelse.

En del av dette fortalte Google om allerede i sommer, blant annet muligheten til å opprette og samarbeide om dokumenter med andre deltakere i et Chat-rom, eller forhåndsvisning av fillenker inne i Docs, Sheets og Slides.

Nye abonnementer

For dagens G Suite-kunder skal navneendringen på sikt også innebære at de må gå over til et annet abonnement på tjenestene enn det de har i dag. Google skriver om det i dette blogginnlegget. Det loves flere detaljer etter hvert.

Noe av denne integrerte opplevelsen skal også bli tilgjengelig i forbrukerutgavene av de samme applikasjonene. Ifølge Google skal det skje om innen noen måneder.