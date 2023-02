Google lanserer ChatGPT-konkurrent: – AI er det viktigste vi jobber med i dag

I løpet av de neste ukene vil tjenesten tilgjengeliggjøres for allmennheten. Samtidig er IT-giganten i gang med å lansere AI-drevne Google-søk.

AI-søkene skal sammenfatte kompleks informasjon og ulike miljøers synspunkter i et format som er lett å fordøye for Googles brukere.

– Kunstig intelligens er den viktigste teknologien vi jobber med i dag. Bard kombinerer bredden av kunnskap med kraften, intelligensen og kreativiten til våre språkmodeller, skriver Google-sjef Sundar Pichai i et blogginnlegg mandag.

LaMDA-teknologi

Bard er en eksperimentell samtaletjeneste drevet av LaMDA-teknologi (Language Model for Dialogue Applications). Selskapet har jobbet med utviklingen i flere år.

I innlegget skriver Pichai at Bard lanseres som en lettvektsversjon i starten. Den mindre modellen krever ikke like mye regnekraft slik at tjenesten kan skaleres til flere brukere.

Google-toppen skriver at selskapet vil kombinere brukernes tilbakemeldinger med egen intern testing, slik at de kan sikre høy kvalitet og sikkerhet i tjenestene.

Pichai sier det er avgjørende at modellene bak benyttes trygt og sikkert, og at IT-giganten har forpliktet seg til å utvikle AI-teknologien bak på en forsvarlig måte.

Etisk AI

– Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner, myndigheter og andre organisasjoner for å utvikle etiske retningslinjer slik at AI blir både trygt og nyttig for allmennheten, skriver Pichai i blogginnlegget.

Som et resultat av Microsofts investeringer i ChatGPT- fikk Googles LaMDA-team streng beskjed i forrige uke om å prioritere arbeidet med teknologien ytterligere.

Samtidig som Google presenterer sine nyvinninger, vil Microsoft tirsdag ha en pressekonferanse der de viser frem hvilke muligheter ChatGPT har å by på for selskapets brukere.

Blant annet skal de vise frem hvordan språktjenesten kan innlemmes i søketjenesten Bing. Microsoft vil gjøre det mulig å bruke Bing på samme måte som ChatGPT, der brukerne gjennom dialog får svar på det de lurer på.

OpenAI-grunnlegger Sam Altman (t.v.) og Microsofts toppsjef Satya Nadella i 2019, da selskapene etablerte et nært samarbeid. Foto: Scott Eklund/Red Box Picture/Microsoft

Bing og Teams

Selskapet planlegger også å implementere OpenAI-verktøyene i hele nettsky- og produktporteføljen. De mest fremtredende er Microsofts Office- og Teams-applikasjoner.

Microsoft investerte først én milliard dollar i ChatGPT- eier, OpenAI, i 2019. I slutten av januar ble det kjent at IT-giganten investerte ytterligere 100 milliarder kroner i teknologien.

OpenAI verdsettes i dag til nærmere 30 milliarder dollar – 310 milliarder kroner.

Samtidig som Google girer opp egen satsing på AI, investerer de også mye midler i andre selskaper. Mandag ble det kjent at de gikk inn med 3,1 milliarder kroner i AI-selskapet Anthropic.

De har utviklet den kunstig intelligente chatboten Claude, som fortsatt er i en lukket beta-fase. Anthropic ønsker å utvikle pålitelige og kontrollerbare AI-systemer der prosessene bak skal være mulig å forstå for mennesker.

Google presenterer onsdag

Google skal presentere oppkjøpet skikkelig onsdag 8. februar, skriver Financial Times. Her vil de også gå igjennom hvilke endringer og tjenester som lanseres i selskapets søketeknologi og språkmodeller fremover.

Anthropic er startet av OpenAIs tidligere forskingsdirektør Dario Amodei. Han tok med seg en rekke fagressurser fra OpenAI da han gikk ut av selskapet og startet for seg selv. Blant dem Tom Brown, som var selskapets ledende ingeniør på språkmodeller.

Amodei forlot selskapet etter at det skal ha oppstått uenigheter rundt OpenAIs forretningsstrategier etter Microsoft-investeringene i 2019.

Google har i lengre tid satset tungt på kunstig intelligens, og har vært anerkjent som verdensledende på området.

Blant annet har Googles DeepMinds-prosjekt fått stjernestatus etter å ha utviklet maskinlæringsprogrammer som er overlegne i komplekse spill som go, sjakk og e-sport.

Teknologien er også brukt til å forutse formen på proteiner på grunnlag av DNA-koden. Googles nevrale nettverk kan forutsi hvordan proteinkjeden kan brettes med over 90 prosent nøyaktighet.

I juni 2021 ble metoden presentert i det fagfellevurderte tidsskriftet Nature.