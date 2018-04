Slik ser nye Gmail ut

Google er i ferd med å lansere et nytt design til sin populære e-posttjeneste, melder blant andre The Verge og TechCrunch. Endringene er ennå ikke offisielt kunngjort av Google selv, men ble gjort til kjenne via informasjon som ble sendt ut til brukere av den skybaserte tjenesten G-Suite. Ved hjelp av tipsere foreligger det skjermbilder av det nye designet.

Nye Gmail har hentet inspirasjon fra Googles eksisterende Inbox-tjeneste og får blant annet den samme «slumre»-funksjon man finner i Inbox. Denne funksjonen lar deg midlertidig fjerne meldinger fra innboksen for å få dem opp igjen på et senere tidspunkt som man velger selv.

En ny kolonne på høyre side lar deg bruke diverse miniprogrammer mens du skriver e-poster. Foto: Chaim/TechCrunch

Ny høyre-kolonne

Den nye versjonen kommer også med «smart reply»-funksjonen man finner i mobilapp-versjonen av Gmail, som gir brukeren ferdige forslag til svar i epost-trådene.

En annen endring er at epost-tjenesten vil få en ny kolonne på høyre side av skjermen som gir tilgang til andre miniprogrammer, blant annet kalender og huskeliste, slik at man enkelt kan legge til begivenheter og notater mens man skriver e-post.

Ellers har den vante menyen på venstre side blitt oppdatert med ikoner i tillegg til tekst, og generelt er utseendet blitt renere og mer ryddig og mer i tråd med Googles moderne Material-designfilosofi.

Ifølge Google skal det nye designet rulles ut til alle brukere i løpet av de kommende ukene, men vi har ennå ikke et mer konkret tidspunkt.

En annen Google-tjeneste fikk også en oppgradering nylig: Google Regneark har fått makro-støtte »