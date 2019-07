Nå kan du teste ut passordfri innlogging i Windows 10

Flere store IT-aktører jobber aktivt med å bli kvitt de brysomme og risikable passordene, og blant dem er Microsoft. Selskapet har kommet langt, og allerede nå kan man teste ut passordfri innlogging i Windows 10, meldes det på Windows-bloggen.

Den seneste Insider-forhåndsutgaven av operativsystemet kommer nemlig med et nytt valgalternativ som gir deg mulighet til å logge på Microsoft-tjenester uten passord.

Fingeravtrykk- og ansiktsavlesning

Det nye alternativet vil hete «gjør enheten din passordløs» og ligger i menyen for kontoinnstillinger under påloggingsalternativer.

Med dette aktivert vil alle Microsoft-kontoene på Windows 10-enheten din bytte til biometriske autentiseringsmetoder via den innebygde Windows Hello-tjenesten. Man kan da velge mellom fingeravtrykkavlesning, ansiktsavlesning eller PIN-kode.

Microsoft påpeker at denne funksjonaliteten kun blir tilgjengelig for et begrenset antall Insider-brukere foreløpig, og anbefaler å sjekke igjen om en ukes tid dersom man ennå ikke kan se funksjonen i den nye Insider Preview-versjonen av Windows 10.

Fikk nylig FIDO2-sertifisering

Allerede i mai rapporterte digi.no at Windows var i ferd med å ta et stort steg mot en passordfri fremtid ved at Windows Hello ble tildelt den offisielle FIDO2-sertifiseringen.

FIDO2 er et sett av standarder som muliggjør enkle og sikker pålogging på nettsider og applikasjoner via både biometriske løsninger, mobile enheter eller fysiske sikkerhetsnøkler, og baserer seg på solid kryptografisk sikkerhet.

Av Microsofts egne standarder som støtter standarden finner vi Outlook.com, Office 365, Skype, OneDrive, Cortana, Microsoft Edge, Xbox Live på PC, Mixer, Microsoft Store, Bing og MSN.

Når det gjelder tjenester utenfor Microsoft er støtten for passordfri pålogging via Windows Hello ennå begrenset, da dette avhenger av at selskaper og utviklere adopterer standarden. Microsoft har tidligere oppfordret aktører til å få fart på sakene.

