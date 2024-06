Det skriver betalingstjenesten Vipps i en pressemelding.

I alt er det 11,6 millioner brukere av Vipps i Norge og Mobilepay i Danmark og Finland. Til nå har det vært knotete å overføre penger mellom landene.

– Dette har vært etterspurt lenge, og nå har vi endelig løsningen klar. Det betyr farvel til lange IBAN-nummer og mange tastetrykk. Nå trenger du bare et telefonnummer. Dette er det første av mange skritt vi tar for å bringe Norden enda tettere sammen, sier Rune Garborg, sjef i Vipps Mobilepay.

Kostbart

Overføringene vil koste fire prosent av det beløpet du skal sende. Dette skal ifølge Vipps være tydelig angitt i appen. Det vil også vises hva en overførsel omtrentlig koster i din egen valuta.

Oppå de fire prosentene kan banken i tillegg legge på et valutapåslag, som når man bruker bankkortet sitt i utlandet.

Det koster ingenting å motta penger.

På spørsmål fra nettstedet BankShift svarer Garborg om det høye gebyret for sende penger til utlandet med Vipps.

– Målet vårt er først og fremst å forenkle det å dele regningen etter et måltid med nordiske venner, vippse en danske for en kopp kaffe eller sende en pengegave til niese i Finland. Der andre tilbydere ofte tar et fast beløp uavhengig av hvor stort eller lite beløp som skal overføres, har vi valgt en prosentmodell som er mer gunstig for de mindre summene, skriver Garborg i en e-post til nettstedet.

Kommer til Sverige

Vipps varsler også at Sverige skal inkluderes i tjenesten, og at planen er at dette skal skje i løpet av høsten 2024.

– Vi har som mål å forenkle hele den nordiske regionen. Sverige er det største landet og svensker skal selvfølgelig også kunne ta del i dette. Vi ser derfor veldig fram til å lansere Vipps på det svenske markedet, sier Garborg.