De store internasjonale teknologiselskapene Apple, Google, Samsung og Garmin har lenge tilbudt kortbetaling med mobil og klokke. Nå kaster Vipps seg inn i konkurransen.

Vipps kommer med kortbetaling etter at EU har tvunget Apple til å åpne opp NFC-brikken for alternative betalingstjenester. Endringen fører til at både Apple og Google nå er åpne for tredjeparts betalingstjenester. Tidligere var det kun åpent på Googles operativsystem. Selskapet skryter av at de er første betalingstjeneste i verden til å utfordre Apple Pay på Iphone.

Til Digi sier kommunikasjonsrådgiver Kari Kjær i Vipps at de ikke har lansert mobilbetaling til Android tidligere fordi de vil tilby løsninger for alle.

– I Vipps ønsker vi at våre løsninger skal kunne brukes av alle. I Norge er det Apple sine telefoner som er mest utbredt, og vi valgte derfor å ikke utvikle en løsning som kun fungerer for langt under halvparten av brukerne våre. Da nyheten om at Apple endelig aksepterte å åpne opp, begynte vi umiddelbart å utvikle en løsning på både Android og Iphone, sier Kjær.

Kun Bankaxept

For å få kortbetalingen i gang er det en del begrensninger i starten. Vipps opplyser i en pressemelding at de kun støtter Bankaxept i starten, men lover at Visa og Mastercard kommer inn i løsningen før sommerferien.

Slik vil det se ut i applikasjonen. Vipps vil kunne erstatte betalingsløsningen på både Iphone og Android, og aktiveres på samme måte som om du hadde brukt Apple eller Googles betalingsapp. Foto: Vipps

Det er også kun Vipps sine norske kunder som også er kunde hos blant annet Sparebank 1 og DNB som kan betale med vipps først. Selskapet jobber med å få flere banker.

– Vi konkurrerer mot Apple, en de største merkevarene i verden. Derfor er det viktig å lansere så raskt som mulig. Og så kommer vi til å legge til flere banker, internasjonale kort og andre forenklinger fortløpende, sier Rune Garborg, sjef i Vipps Mobilepay i pressemeldingen.

Kjær skriver i en e-post til Digi at de også jobber med å lansere kontaktløs betaling for danske, finske og svenske brukere, men at det vil komme på et senere tidspunkt.