Nå skal «alt» selges som tjenester

Tradisjonelt har Dell levert maskinvare og programvare på den gamle måten. Det gjør de ennå, men i dag vil svært mange kunder ha alt levert som et abonnement. Det er ikke noe problem, sier Dell. De kan installere det som trengs i kundenes datasentre og la det suppleres med mer kapasitet når nødvendig. Enten i datasenteret eller over nettet fra Dells nettsky.

Fleksibilitet

– Dette er en veldig fleksibel måte å levere tjenester på som svært mange kunder ønsker. Det er mange grunner til at folk vil ha tjenestene levert fra egne datasentre. Det kan være krav om full kontroll med dataene eller rett og slett at det er billigere om den gjennomsnittlige belastningen er høy. Vi leverer alt fra maskinvare og programvare til finansielle tjenester til de som vil eie utstyret selv. Ferdig finansiert utstyr, eller en abonnementsavtale, belaster kundens balanse forskjellig, men vi tilbyr alle alternativer, sier VP for presales i Dell EMEA, Bertrand LaLanne til Digi, i det som kalles et virtuelt norgesbesøk.

Alt-as-a-Service

Ekte multicloud: Dell tilbyr en cloudløsning som syr sammen leveranser fra ulike små og store leverandører, fra egne datasentre og fra edge. Foto: Dell

Dell konsentrasjon rundt as-a-service er omfattende og går langt ut over det man vanligvis tenker på når tjenester flyttes til nettskyen. Dell tenker på dette som veldig omfattende IT-as-a-Service. Det inkluderer utstyr fra PC-er til servere, nettverk, lagringsplass og andre maskinvarebaserte IT-komponenter som vanligvis står i datasenteret. Det betyr at de gaper over alt fra Device-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) og andre as-a-Service-modeller. Et ganske solid jafs altså, men utvilsomt riktig med tanke på utviklingen. IDC anslår at rundt halvparten av all infrastruktur i datasentre innen 2024 vil håndteres via en as-a-Service-modell.

For Dell handler det om å ligge foran i racet til en leveransemodell kundene liker. De vil gi dem mer fleksibilitet, mulighet til å betale for bare det de bruker, og til å skalere opp ved behov.

APEX

Satsingen på Everything-as-a-Service, eller IT-as-a-Service, skal snart materialisere seg i form av det som har vært kjent som prosjekt APEX. Det handler om å samle alt i en konsoll hvor kundene får oversikt over alle tjenestene, kan administrere dem og kjøpe mer (eller mindre).

– Vi kommer til å annonsere det som har vært kjent som prosjekt APEX i mai. Det kommer først i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, men andre markeder vil følge etter. Denne skybaserte måten vil gjøre det vesentlig enklere å betjene seg selv med kjøp og bruk av tjenester. Ikke minst vil det blir enkelt å handle nye tjenester og sette dem opp fra en katalog og så betale månedlig for alt sammen, sier LaLanne.

Leie mer fra eget datarom

Fra lynraskt til sakte: Edgeløsninger vokser fram for å ta imot og behandle data lokalt lynraskt. Egne datasentre er også raske og mye raskere enn hos de store leverandørene. Foto: Dell

De som ønsker å fortsette å ha egen IT-infrastruktur kan leie den i stedet for å kjøpe den. Det vil kreve en minimumsutrustning på for eksempel serverne. Kunden må leie et visst antall virtuelle servere. I så fall vil Dell installere en overkapasitet. I de aller fleste tilfelle er det behov for å øke kapasiteten. Enten permanent, eller i visse tidsperioder. Da kan leieforholdet økes i eget datasenter, eller man kan leie mer i nettskyen. For dem som vil ha enda mer kapasitet i eget datasenter kan bestille det i konsollen, og da vil Dell komme og installere mer maskinvare.

Ofte bedre «on-prem»

LaLanne peker på at det er mange grunner til å leie egen infrastruktur. Det kan være krav om at sensitive data ikke skal ut av selskapet, eller det kan være et krav om at det skal foreligge en SLA. Det kan ikke nettskyløsninger tilby på samme måte, for det er for mange usikkerheter mellom serveren og kundene.

– Det er faktisk slik at mange store kunder nå driver en slags «cloud repatriation» med utgangspunkt i kostnader. Vi er jo blitt vant til skalaeffekter og fallende priser på cloud. Det er riktig, men bildet er bredere enn som så. Prisen per virtuelle maskin faller mer i egne datasentre enn i nettskyen. Det er all grunn til å tenke over dette ved store installasjoner, spesielt når man kan få veldig mange av cloud-fordelene i eget datasenter, sier han.

Han understreker at dette gjelder store installasjoner hos store virksomheter. For små bedrifter vil cloud være billigst og aller enklest.

Dekker ulike behov: Tilgang til sanntidsdata krever ofte en edgeløsning, men skal man ha avanserte tjenester og skalafordeler må man ut i den store nettskyen Foto: Dell

Øker i kanten

– Vi ser en økende trend mot outsourcing av IT. Den har i flere år gått mot nettskyen, men nå opplever vi at mange store og middelsstore kunder kjøper fysiske servere. Dette er nok i stor grad drevet av utviklingen med Edge og behovet for å behandle data med AI og maskinlæring nær utgangspunktet før noe sendes videre til sentrale servere, enten det er i egen datasenter eller i nettskyen, sier Dells Norgessjef Geir Rostadmo-Strømme.

Han tror de nye 5G-nettverkene vil forsterke den trenden vi har sett med å generere sensordata kraftig. Det vil skape et mye større behov for å både lagre og behandle datastrømmene lokalt i edge-servere. Det vil kunne bety en vekst i markedet når vi både skal behandle data sentralt og desentralt.