Nå skal amerikanerne teste terahertz-båndet – forbereder seg på det som kommer etter 5G

5G-teknologien er som kjent ennå på vei, men allerede nå ønsker noen å løfte blikket mot det som kommer etter. Det amerikanske byrået FCC, som regulerer kommunikasjonsteknologi i USA, har nemlig åpnet opp et terahertz-bånd. Det melder Cnet.

FCC stemte enstemmig for å dele ut lisenser for bruk av frekvenser over 95 GHz og helt opp til 3 THz. Tanken er å ligge i tet i utviklingen av den fremtidige overføringsteknologien.

Kan eksperimentere i 10 år

– Disse lisensene vil gi innovatører fleksibiliteten til å utføre eksperimenter som kan vare opptil 10 år, og enklere markedsføre utstyr under eksperimentperioden, heter det i skrivet fra FCC.

Det er ennå vanskelig å si akkurat hva den eksperimentelle teknologien skal munne ut i, men noen spekulerer i om terahertz-bølgene for eksempel kan bli brukt til fremtidige 6G-nett.

Uansett legger teknologien teoretisk til rette for svært høye hastigheter takket være særdeles korte bølgelengder som ligger under millimeterspekteret.

Terahertz-bølger opererer med bølgelengder på mellom 1 millimeter og helt ned til 0,1 millimeter, og befinner seg i området mellom mikrobølger og infrarødt lys.

Langt igjen

FCC-lederen Ajit Pai sier i en uttalelse at båndet over 95 GHz tidligere har blitt sett på som utilgjengelig for anvendelse i trådløsteknologi, men at senere tids teknologiske fremskritt nå har gjort det mulig å ta båndet i bruk på en produktiv måte.

Åpningen av det nye terahertz-båndet er i så måte et skritt i den retningen, men det er nok ennå langt igjen til vi får se praktisk utnyttelse av teknologien, da den byr på mange utfordringer.

Digi.no skrev om terahertz-bølgene allerede i 2015 i forbindelse med forskning på teknologien. Som det ble påpekt den gang er bølgene vanskelige å bruke til dataoverføring blant annet på grunn av at den korte bølgelengden absorberes raskt og ikke klarer å trenge gjennom materialer like enkelt som mikrobølger.

Det legger igjen sterke begrensninger på rekkevidden. Dette er med andre ord et område hvor det fremdeles gjenstår mye arbeid på maskinvaresiden, ikke minst innen antenneteknologien.