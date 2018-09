Nå skal Chrome lage passordene for deg

Vi meldte nettopp at Googles nettleser Chrome nå er 10 år gammel, og ikke lenge etterpå kunngjorde Google på Chrome-bloggen at jubileet nå skal markeres med en aldri så liten oppfriskning av nettleseren på alle plattformer.

Endringene består blant annet i ar Chrome fått et nytt design i form av flere avrundede kanter, nye ikoner og en ny fargepalett.

Lager passordene for deg

Fanene blir også endret på en slik måte at nettside-ikonene blir lettere å se, noe Google håper skal føre til høyere produktivitet for Chrome-brukerne. På iOS blir verktøylinjen flyttet nederst i et forsøk på å gjøre surfingen raskere på denne plattformen.

Ellers får Chrome nå en vesentlig forbedret måte å håndtere passord på. Nettleseren vil heretter generere et sterkt passord for deg hver gang du skal lage et nytt passord, for på den måten å unngå at man lager det samme passordet hos mange ulike tjenester – noe mange gjør.

Det Chrome-genererte passordet vil automatisk bli lagret og dukke opp igjen neste gang du skal logge inn på den aktuelle tjenesten, både på PC- og mobilplattformene.

Bedre auto-utfylling og søkefelt

Den automatiske utfyllingsfunksjonen i Chrome skal også ha blitt bedre for å heve effektiviteten. Nettleseren vil heretter fylle ut informasjon som passord og adresser på en mer presis måte enn tidligere. Informasjonen vil lagres til Google-kontoen og være direkte tilgjengelig via verktøylinjen i Chrome.

Feltet som kombinerer søkefelt og adresselinje i Chrome har også blitt forbedret og vil nå vise deg svar direkte i selve feltet uten at man trenger å åpne en ny fane, for eksempel værinformasjon, definisjoner av ord og informasjon om det man måtte fylle inn i feltet.

I tillegg til dette ruller Goole også ut diverse Chrome-oppdateringer for utviklere, deriblant nye CSS-funksjoner. Detaljene om disse oppdateringene finner du på Googles utviklersider.

