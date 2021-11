Nå skal de bygge en «bitcoin-by» – får eget kraftverk til krypto-utvinning

Det søramerikanske landet El Salvador har seilt opp som et av verdens mest kryptovennlige land ved at det nylig ble det første landet i verden som gjorde bitcoin til offisielt betalingsmiddel. Nå jekker de opp ambisjonene enda noen hakk.

El Salvador planlegger nå å bygge en hel by basert på kryptovaluta, rapporterer blant andre BBC og Time.

Skal utvinne bitcoin med vulkan-energi

Byen, som foreløpig omtales som «Bitcoin City», ble kunngjort av landets president Nayib Bukele foran en stor folkemengde under et arrangement kalt Bitcoin Week. Nyheten ble kringkastet i en serie meldinger på presidentens offisielle Twitter-konto.

Bitcoin-byen skal grunnlegges ved basen av en vulkan ved navn Conchagua i den sørøstlige delen av El Salvador. Lokasjonen er ikke tilfeldig valgt, da planen er å utnytte den geotermiske energien fra vulkanen til å levere strøm til selve byen – og til utvinning av kryptovaluta ved hjelp av et eget kraftverk.

Tanken er å gjøre byen attraktiv for investorer og andre bidragsytere, og å gjøre byen til en økonomisk motor i landet. Dette skal blant andre gjøres ved å frita byen for både inntektsskatt, utbytteskatt, eiendomsskatt, arbeidsgiveravgift og miljøskatter. I stedet skal byen kun finansieres med en forbruksskatt ala merverdiavgiften.

– Hvis du vil at bitcoin skal spre seg over hele verden burde vi bygge noen Alexandria-er, ikke sant? La oss alle være en del av det, sa presidenten under presentasjonen, med referanse til de mange byene som Alexander den store grunnla i sin tid.

Bitcoin-byen får nesten ingen skatter. Bildet viser El Salvadors president Nayib Bukele under presentasjonen. Foto: Twitter

Finansieres med bitcoin-obligasjon

Byen skal ha alt som vanlige byer tilbyr, deriblant restauranter, butikker, kjøpesentre, boligområder, egen flyplass og all nødvendig infrastruktur.

Konstruksjonen av byen skal etter planen starte i 2022, og det er uvisst når den vil være ferdig. Finansieringen kommer delvis via en bitcoin-obligasjon på én milliard amerikanske dollar, hvorav halvparten skal brukes til utbygging av infrastruktur og bitcoin-utvinning, mens den andre halvparten skal konverteres til kryptovalutaen.

I tillegg til å ha gjort bitcoin til offisielt betalingsmiddel i landet har myndighetene i El Salvador også etablert et fond på 150 millioner dollar dedikert til å støtte bitcoin-valutaen, og staten tilbyr også innbyggerne økonomiske insentiver til å bruke landets egen digitale lommebok.

Da El Salvador gjorde bitcoin til offisielt betalingsmiddel innebar dette at virksomheter er pliktige til å akseptere bitcoin som betalingsmiddel for varer og tjenester, men vel å merke kun dersom de har tilgang til teknologien som er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen. Den nye byen vil altså tilrettelegge for nettopp dette.

I tillegg er El Salvadors økonomi i stor grad avhengig av penger som sendes hjem fra utlandet, og ifølge presidenten vil overgangen til bitcoin forenkle denne prosessen vesentlig.