Microsoft er blant selskapene som satser hardt på kvanteteknologien, og nå er det skjedd et nytt viktig steg på den fronten. Selskapet kunngjør på bloggen sin at de har åpnet et nytt laboratorium i København som skal spesialisere seg på teknologien.

Laboratoriet, kalt «Quantum Materials Laboratory», skal fokusere på å utvikle selve byggesteinen i selskapets kvantedatamaskin – det Microsoft kaller «topologiske qubits».

Skal frembringe høyere stabilitet

Målet med arbeidet i det nyåpnede laboratoriet er å undersøke hvordan man kan oppnå kvantetilstander som er mer stabile og enklere å tolke, gjennom raffinering av egnede materialer.

– Kvantetilstander er ekstremt skjøre og dermed svært vanskelige å opprettholde og lese. Og kvantematerialer må være perfekte. Det betyr at ikke ett atom kan befinne seg på feil sted – bokstavelig talt. Dette er blant tingene vi må forske mer på, sa sjef for laboratoriet Peter Krogstrup.

Qubits er navnet på informasjonenheten i kvantedatamaskiner. Microsoft jobber altså med det som kalles topologiske qubits, som selskapet også tidligere har omtalt.

Slik ser anlegget ut utenfra. Foto: Microsoft

Skal renske bort støy

Denne tilnærmingen innebærer at qubitene er omsluttet av noe Microsoft kaller «flettede baner» av partikler – noe som visstnok skal gjøre qubitene mye mer stabile og bedre legge til rette for skalerbarhet.

Microsoft peker på at de fleste qubit i utgangspunktet er ustabile og utsatt for støy fra omgivelsene, noe som genererer feil og unøyaktigheter. Den topologiske løsningen legger til rette for mye høyere presisjonsnivå, samt lavere kostnader. Mer informasjon om teknologien finner du på denne siden.

I tillegg til å realisere topologiske qubits, og dermed forhåpentligvis legge til rette for en fungerende kvantedatamaskin, skal det København-baserte Quantum Materials Laboratory også bidra til å avmystifisere teknologien overfor allmennheten.

I den forbindelse er innsiden av laboratoriet godt synlig gjennom store glassvinduer for folk som passerer på gaten utenfor.

