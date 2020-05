Nå skal Googles kommunikasjons-tjenester ledes i samme retning

De fleste har nok kommet ut av telling over hvor mange ulike kommunikasjonstjenester Google har lansert, døpt om eller lagt ned det siste tiåret. Selv om flere av dem har (hatt) millioner av brukere, har det vært langt mellom blinkskuddene.

De mest lovende nå er videomøtetjenesten Meet, som mange har tatt i bruk i disse koronatider – og som nå også kan brukes av vanlige forbrukere, og meldingsappen Messages, som nylig passerte 1 milliard nedlastinger til Android-enheter, som en erstatning for SMS-appene brukernes mobiler har blitt levert med.

Alt i alt har Googles mangfold av slike tjenester båret preg av manglende sentral styring.

Overtar styringen av alle

I går ble det klart at Javier Soltero, som er visepresident og sjef for Googles G Suite-produkter, noe som også inkluderer Google Chat og nevnte Meet, også får ansvaret for Messages, Duo, selskapets telefonapp for Android og trolig også Hangouts. Google skriver selv «alle kollektive kommunikasjonsprodukter».

Det er The Verge som skriver dette.

Til The Verge sier Soltero at det ikke er noen umiddelbare planer om konsolidering, integrering eller nedlegging av de nåværende tjenestene. Det tydeligste han sier er at Hangouts vil bli modernisert i retning av Google Meet og Chat, som er basert på en mye nyere kodebase. Hangouts ble i sin tid utviklet i tilknytning til Google+.

Få konkrete løfter

Soltero sier at det er hensynet til de enkelte brukernes valg av tjenester som gjør at selskapet ikke ønsker å gjøre store endringer på kort tid i disse. Dette er et hensyn som Google ikke alltid har prioritert høyt. Mange av tjenestene som nå listes på den virtuelle Killed by Google-gravplassen, var godt likt av brukerne, selv om brukerne ikke alltid var så mange.

Selv sier Soltero at hans jobb er å bidra til mer innovasjon og mer klarhet rundt hvordan disse produktene kan oppfylle sine respektive hensikter.

Innrømmer forvirring

Organisasjonsmessig vil Soltero nå delta i ledergruppen under Googles plattform- og økosystemdirektør, Hiroshi Lockheimer. Han sier til The Verge det ikke nødvendigvis er så galt at det finnes forskjellige kommunikasjonsapplikasjoner, dersom de tjener hver sin hensikt.

– En del av det som har vært forvirrende, det vi har gjort for å forvirre alle, er vår historie rundt noen av kommunikasjonsproduktene våre, som har skiftet fra ett sted til et annet. Nå ser vi framover på en måte som har en mye mer konsekvent visjon, forklarer Lockheimer.