Nå skal Intel tette Spectre-hullene i selve maskinvaren

Det har allerede kommet mange fastvareoppdateringer fra Intel i kjølvannet av de alvorlige sikkerhetshullene døpt Spectre og Meltdown, men det meste ideelle er selvsagt å forbedre selve maskinvaren for å komme problemet til livs. Nettopp dette skal Intel nå gjøre, melder selskapet i en pressemelding.

Intel-sjefen Brian Krzanich kunngjør at de har gjennomført endringer i selve maskinvaredesignet til sine kommende prosessorer for å få has på Spectre- og Meltdown-feilene.

Ifølge Krzanich innebærer det nye designet enkelt fortalt at det er blitt lagt inn «beskyttende vegger» mellom applikasjoner og privilegiumsnivåene for å sette opp hindringer for aktører med ondsinnede intensjoner.

Kommer senere i år

Maskinvareendringene vil omfatte nye Intel Core-prosessorer av åttende generasjon, altså Coffee Lake-brikker, som kommer på markedet i løpet av andre halvdel av inneværende år. Endringene vil også omfatte Intel Xeon Scalable-familien, kalt Cascade Lake, som er en ny prosessorfamilie rettet mot servermarkedet og entusiaster.

Intel-sjefen gjør det imidlertid klart at heller ikke dette er en endelig løsning, og at arbeidet med å gjøre maskinvaren i produktene deres sikrere vil fortsette inn i fremtiden.

Samtidig har Intel også fortsatt å jobbe hardt med programvareoppdateringene, og her er det nå gjort store fremskritt. Ifølge Intel-sjefen har de nemlig nå sluppet mikrokode til 100 prosent av produktene som selskapet har sluppet de siste fem årene. Uansett hvilken prosessorgenerasjon du sitter på gjelder det dermed å sørge for at systemet er oppdatert med den siste programvaren.

Intel har for øvrig sluppet en ny video som forsøker å forklare det litt kompliserte Meltdown- og Spectre-fenomenet på en enkel måte. Videoen kan du se under.

