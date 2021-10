Nå skal kvantedatamaskiner brukes til å finne liv andre steder i verdensrommet

Til tross for at teknologien ennå befinner seg i en eksperimentell fase er kvantedatamaskinene spådd en lys fremtid når det gjelder håndtering av oppgaver som konvensjonelle maskiner ikke takler. Nå skal teknologien bryne seg på en ny, formidabel test.

Forskere skal nemlig nå benytte kvanteteknologi til å lete etter liv andre steder i verdensrommet, rapporterer blant andre nettstedet ZDNet.

Biologiske molekyler

Oppgaven skal utføres av det amerikanske selskapet Zapata Computing, som spesialiserer seg på programvare til kvantedatamaskiner, og den astrofysiske avdelingen ved University of Hull i Storbritannia. Partnerskapet ble nylig kunngjort i en pressemelding.

Arbeidet består spesifikt i å spore opp organiske molekyler på såkalte eksoplaneter –planeter som går i bane rundt andre stjerner enn Solen.

Forskere har allerede tidligere satt sammen en liste bestående av mange tusen mulige molekyler som kan være tegn på liv i atmosfæren til eksoplaneter. Analysene som må gjøres for å identifisere slike molekyler er imidlertid svært krevende siden man ennå ikke vet hvordan de reagerer på strålingen fra stjerner i nærheten.

For å komme frem til en observerbar signatur må det dermed tenkes utenfor boksen, og det er her kvantedatamaskinene kommer inn i bildet. Teknologien skal brukes til å lage modeller av molekylære rotasjoner og vibrasjoner, som igjen skal brukes til å generere en database av biologiske signaturer, forklarer forskerne.

Særdeles høy presisjon

– Kvantedatamaskiner legger til rette for ekstremt nøyaktige kalkulasjoner av nøkkelvariabelen som definerer interaksjonen mellom atomer – elektronisk korrelasjon – and kan dermed forbedre forskeres evne til å oppdage byggesteinene til liv i verdensrommet, heter det i pressemeldingen.

Akkurat hva arbeidet vil produsere av resultater er ennå uvisst, men forskerne ser på den nye anvendelsen som nok et eksempel på mulighetene som ligger i kvanteteknologien.

– Vi håper at forskningen vår tydelig vil demonstrere potensialet som kvantedatamaskiner har til å gi svar på noen av de største spørsmålene i dag, og samtidig gi oss et glimt av den transformerende innvirkningen kvanteteknologien vil ha på samfunnet vårt i fremtiden, sa sjef hos Zapata Computing, Christopher Savoie.

De fleste som jobber med teknologien har en oppfatning av at kvantemaskinene ennå har et stykke igjen før de oppnår sitt fulle potensiale, men det gjøres hele tiden nye fremskritt. Tidligere i år meldte digi.no for eksempel om et gjennombrudd som kan legge til rette for eksponentielt kraftigere kvantedatamaskiner.