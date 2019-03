Windows 10 skal nå kunne redde seg selv fra dårlige oppdateringer

Fra tid til annen kommer Microsoft med én eller flere oppdateringer til Windows 10 som hos noen få fører til at operativsystemet ikke lenger lar seg starte på vanlig måte. Dette kan ofte skyldes kompatibilitetsproblemer med annen programvaren som er installert på systemet, inkludert maskinvaredrivere.

For å løse dette, må brukeren typisk avbryte oppstarten, velge en alternativ måte å starte systemet på og så få avinstallert oppdateringen igjen. Eventuelt må operativsystemet resettes eller installeres på nytt.

Dette er ikke nødvendigvis så vanskelig, men likevel ingenting vanlige pc-brukere ønsker å forsøke seg på dersom de befinner seg langt unna IT-kyndige, som under en reise. Dermed sitter man kanskje der med en PC som ikke fungerer.

Ny funksjonalitet

I går skrev Bleeping Computer at Microsoft nettopp har publisert et nytt supportdokument som beskriver noe som etter alt å dømme er ny funksjonalitet i Windows 10, nemlig at operativsystemet nå skal klare å løse slike oppstartsproblemer på egenhånd.

I dokumentet heter det at dersom ingen andre automatiske gjenopprettingsforsøk lykkes, vil operativsystemet forsøke å løse problemet ved å avinstallere nylig installerte oppdateringer. Brukeren vil i så fall bli varslet om dette under den neste vellykkede oppstarten.

Holdes igjen

Windows Update vil først forsøke å installere de problematiske oppdateringene på nytt etter 30 dager. I mellomtiden vil Microsoft og selskapets partnere kunne forsøke å finne årsaken til problemene.

Microsoft har ikke oppgitt når denne funksjonaliteten faktisk ble innført.

Dersom brukeren mener at oppdateringer har blitt avinstallert ved en feil, er det mulig å laste ned og installere disse manuelt. Flere detaljer om dette finnes på denne siden.

