Nå skal Microsoft gjøre produktene sine enklere å fikse

Teknologiselskaper kritiseres ofte for å gjøre reparasjoner og utskiftninger av deler vanskeligere enn nødvendig, blant annet på grunn av egne, lukkede løsninger og krav om å benytte offisielle kanaler.

Presset på teknologigigantene har begynt å tilta i styrke, mye på grunn av den pågående omleggingen til et grønnere samfunn – som blant annet fordrer lengre levetid for teknologiske produkter. Microsoft har nå gitt etter for presset, melder The Register.

Styret på banen

Organisasjonen As you Sow la nylig ut en pressemelding hvor det opplyses at Microsoft har sagt seg villig til å øke forbrukeres muligheter til å reparere elektroniske produkter.

As You Sow er en ideell sammenslutning som på vegne av aksjonærer i en rekke bedrifter jobber for å fremme bærekraft og sosial ansvarlighet. Organisasjonen publiserte i juni en oppfordring til styret hos Microsoft om å forplikte seg til å gjøre produktene sine mer reparasjonsvennlige.

– As you Sow ba oss om å undersøke forbindelsene mellom våre bærekraft-forpliktelser og reparasjonsvennligheten til produktene våre. Det var en produktiv diskusjon, og vi har gått med på å gjennomføre denne viktige studien, hvis resultater vil bli brukt til å veilede produktdesign og planer om å utvide mulighetene til reparasjoner for våre kunder, sa en talsperson for Microsoft i en kommentar til The Register.

As You Sow peker på at den nye enigheten kan få til dels store konsekvenser for forbrukerne.

– Det spennende er at denne enigheten vil begynne å la forbrukere reparere sine Microsoft-enheter utenfor det begrensede nettverket av autoriserte reparatører, sier koordinator for avfallsprogrammet hos As You Sow, Kelly McBee, i pressemeldingen.

Hard kritikk

Organisasjonen brukte relativt harde ord mot Microsoft i oppfordringen som ble publisert i juni, hvor selskapet blant annet beskyldes for å drive aktiv lobbyvirksomhet mot lovforslag som vil sikre tilgang til instruksjoner, deler og verktøy for reparasjoner og forlengelse av levetiden til elektronikk.

«Retten til å reparere»-initiativet frontes ikke minst av EU. Organisasjonen har lagt frem ambisiøse planer om å øke levetiden til elektroniske produkter av forbruks- og miljøhensyn gjennom sin storstilte European Green Deal, EUs nye agenda for bærekraftig vekst.

– Kommisjonen planlegger nye reguleringer for mobiltelefoner, nettbrett og bærbare PC-er under økodesign-direktivet, i tillegg til nye reguleringer for ladere til mobiltelefoner og lignende enheter. En ordning for retur eller salg av eldre mobiltelefoner, nettbrett og ladere vil også bli vurdert, skrev EU-kommisjonen i en pressemelding i fjor.

Ifølge EU er det bare 40 prosent av elektronisk avfall som resirkuleres i regionen.