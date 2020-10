Nå starter siste runde i Java-striden mellom Oracle og Google

Ti år etter at Oracle saksøkte Google for patent- og opphavsrettskrenkelser i forbindelse med bruken av Java i Android, skal selskapene i dag i gang med det som trolig blir den siste og avgjørende runden i denne striden, hvor det allerede har vært tre rettssaker og to anker. Denne gang er det USAs høyesterett som skal avgjøre de to gjenstående spørsmålene:

Om opphavsrettsbeskyttelse også gjelder programvaregrensesnitt Om saksøkers bruk av et programvaregrensesnitt i konteksten av å lage et nytt dataprogram, utgjør rimelig bruk.

Kan bli avgjørende for flere

Opprinnelig var det planlagt at høringen i høyesterett skulle ha gått av stabelen i mars, men covid-19 kom og ødela for de planene. Det er ventet at det vil gå flere måneder før det kommer en kjennelse i saken, som kan få stor betydning for hele programvareindustrien.

Mye av innovasjonen som har skjedd innen programvare de siste tiårene har skjedd ved at noen har forbedret, eller bygget noe bedre på toppen av, andres arbeid.

Det er i alle fall dette selskaper som Microsoft og IBM har argumentert med i støtteinnlegg til Google. De omtaler også at det er mulighetene for programvare til å samhandle som har bidratt til at teknologiindustrien har blomstret.

– Programvare har alltid samhandlet. Det er derfor du kan ta et bilde med en Iphone, lagre det i Google Photos og redigere det på en Microsoft-laptop. De bitene med kode som gjør dette mulig, programvaregrensesnittene, er som standardiserte kontakter og støpsler som hjelper programvare med å vite hvordan de enkelt skal samarbeide, sier Kent Walker, sjefjurist i Google, til Washington Post.

Oracles sjefsadvokat, Dorian Daley, sier at det hele virker litt overdrevet.

Støtte fra regjeringen

Washington Post opplyser for øvrig at USAs Solicitor General, Jeff Wall, som representerer den føderale regjeringen foran høyesterett, har levert et notat til støtte for Oracle og vil holde et muntlig innlegg i dag på vegne av selskapet.

Det at Oracle-gründer Larry Ellison har et godt forhold til Trump-administrasjonen, er ingen hemmelighet.