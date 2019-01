Nå stenger Telenor deler av 3G-nettet

Fredag melder Telenor at de er i gang med å skru av deler av 3G-nettet i Norge. Det er i tråd med tidligere varsel.

Avvikling av forrige generasjons mobilnett skal skje i etapper. Og først ved å slukke samband over frekvensbåndet 900 MHz, som skjer fylkesvis fremover.

900 MHz-ressursene er brukt primært til veier og mindre tettsteder. Resten av 3G-nettet som går over 2100 MHz-båndet (for byer og større tettsteder) skal stenge innen utgangen av 2020. Ryddeaksjonen, slik dette blir omtalt, skyldes behov for flere tjenester og bedre dekning i 4G-nettet.

Dette blir berørt

Konsekvenser blir det ved slukkingen av 3G, men for et mindretall.

Teleselskapet forsikrer at «de færreste vil merke noe». 96 prosent av all mobildata hos dem går allerede over 4G.

I praksis vil du ikke kunne surfe over mobilnettet med eldre smarttelefoner, de som er produsert før 4G-nettet kom i 2012. Dette gjelder blant annet iPhone 3GS og iPhone 4.

Noen vil kunne få et dårligere tilbud, vedgår de. Telenor skriver i en pressemelding at alle kunder som berøres vil få nærmere informasjon om det.

– De med slike eldre telefoner vil fortsatt kunne ringe og sende SMS, men de kan ikke lenger bruke internett når de er på mobilnettet. Det kan også være noen som har maskin-til-maskin-løsninger som ikke støtter 4G, men bare 2G og 3G, opplyser Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Her er kjøreplanen for avvikling av den ene av de to frekvensene i 3G-nettet som slukkes i første kvartal.

Aust-Agder (hele)

Buskerud (store deler)

Hedmark (store deler)

Trøndelag (sørlige del av Sør-Trøndelag). Restområder av disse tas i andre kvartal.

Akershus – kun 2 basestasjoner

Vest-Agder (hele)

Telemark (hele)

Vestfold (hele)

Oppland (store deler)

Østfold (deler av)

Hordaland (deler av)

Restområder i fylkene nevnt over slukkes i andre kvartal. Planen for øvrige fylker kan du lese mer om i en oversikt på denne siden.