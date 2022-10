Facebooks moderselskap Meta avholdt nylig sin årlige Connect-konferanse, og den ble brukt til å avsløre hva selskapet har puslet med den siste tiden. Kanskje ikke helt overraskende var det VR-teknologi som var i fokus – først og fremst i form av et helt nytt par VR-briller.

Meta benyttet nemlig arrangementet til å avdekke Meta Quest Pro – et heller påkostet VR-produkt som Mark Zuckerberg håper skal få fart på den ennå relativt trege VR-adopsjonen der ute.

Litt under 20.000 kroner

Som navnet antyder er dette VR-briller som primært er beregnet på profesjonell bruk, og det gjenspeiles også i prisen. Produktet kan forhåndsbestilles allerede nå, og i Metas nettbutikk ligger prisen på 18.990 kroner. Forsendelsene skal starte 25. oktober.

Til den prisen får man selvsagt vesentlig mer potent maskinvare enn i forgjengeren Meta Quest 2. Meta Quest Pro skilter blant annet med en prosessor av typen Snapdragon XR2+, som skal gi 50 prosent høyere ytelse. I tillegg rommer produktet 256 gigabyte med lagringsplass, 12 gigabyte minne og fire ganger høyere oppløsning enn forgjengeren. Hele ti sensorer er også på plass denne gangen.

Håndkontrollene har også fått seg et kraftig løft og byr på blant annet tre innebygde kameraer, en egen mobilprosessor av typen Snapdragon 662 og haptiske tilbakemeldinger. Utover dette har designet endret seg ganske dramatisk, og komforten og ergonomien skal være kraftig forbedret.

Meta sies å være designet med produktivitet i tankene, og tanken er VR-teknologien skal gjøre oss mye mer effektive på jobb. I denne forbindelse har Meta opprettet noe de kaller Horizon Workrooms, et VR-rom designet for arbeid og produktivitet.

Meta Quest Pro i all sin prakt. Foto: Meta

Kunngjorde Microsoft-samarbeid

Horizon Workrooms ble kunngjort i en betaversjon allerede i fjor, men på årets Connect-konferanse ble det kunngjort flere nyheter og forbedringer av konseptet. Én av nyhetene er at Meta har inngått et samarbeid med Microsoft, som blant annet skal gjøre det mulig å bli med i Teams-samtaler i VR via Horizon Workrooms.

Microsoft-samarbeidet innebærer også at den nettskybaserte tjenesten Windows 365 skal integreres mot VR. Det vil gjøre det mulig å strømme Windows-opplevelsen på VR-brillene for å få tilgang til både apper, innstillinger og annet innhold i VR.

Tidlig neste år skal det også bli mulig å bli med i Zoom-samtaler direkte fra Horizon Workrooms, lover Meta.

Når det gjelder samarbeid og virtuelle møter i VR byr de nye Meta Quest Pro-brillene på en fiffig, ny egenskap. Brillene har nemlig sensorer på innsiden som fanger opp øyebevegelser og ansiktsuttrykk på en slik måte at avatarene til brukerne vil kunne gjengi uttrykk og ikke-verbal kommunikasjon på en realistisk måte – det er i alle fall løftet.

– Hev et øyebryn, smil eller simpelthen få øyekontakt med noen, og avataren din vil gjøre det samme. Alt dette hjelper med å gjøre den sosiale tilstedeværelsen bedre – følelsen av at du befinner deg akkurat der sammen med noen, uansett hvor i verden du er, skriver Meta.

Hvordan det hele vil fungere i praksis, gjenstår selvsagt å se. Flere detaljer om den nye VR-satsingen finner du hos Meta.