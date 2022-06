Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har det travelt.

Rundt hjørnet venter metaverse, en virtuell verden som skal gjøre Facebook relevant igjen – og sikre plattformens fremtid.

For å kunne vise fram denne vidunderlige nye digitale verdenen trengs massevis av maskinvare. Derfor har Meta/Facebook i flere år satset stort på å utvikle og selge VR-briller som Meta Quest 2.

Nytt VR-utstyr skal imidlertid gi en mye mer virkelighetsnær opplevelse. Derfor er Zuckerberg villig til å bruke mye tid og ressurser på ny VR-teknologi.

Viste VR-prototyper

Hvor viktig satsingen er for Zuckerberg, framgikk med tydelig under en digital pressekonferanse torsdag i forrige uke.

«Half Dome» er samlebetegnelsen på en serie testenheter innen VR som Meta utvikler. Foto: Meta/Reality Labs Research

I løpet av rundt en halv time fortalte Zuckerberg hva forskningsavdelingen Reality Labs Research (RL Research) arbeider med. Med seg hadde han flere eksperter fra Display Systems Research (DSR), som er en del av RL Research.

De arbeider med å gjøre VR-brillene lettere, og samtidig gjøre de virtuelle verdnene som Meta bygger, mer virkelighetsnære – ved hjelp av teknikker som holografisk optikk.

Høres det ut som science fiction?

Mark Zuckerberg har som mål å gjøre VR-verdenene mer realistiske. Det krever ikke nødvendigvis fotorealistisk grafikk.

I stedet vil Meta løse et par underliggende problemer innen VR:

Meta-sjef Mark Zuckerberg tester en Holocake 2 – en prototyp som skal være betydelig lettere og smidigere enn mange av dagens VR-briller. Foto: Meta/Reality Labs Research

Dagens VR-briller har en oppløsning som er lavere enn på datamaskiner, tv-apparater og mobiltelefoner. Ved å få til en oppløsning som svarer til 20/20-syn – perfekt syn hos et menneske – skal brukerne kunne ha på brillene over tid – uten å bli kvalme. Det kan innebære en pikseltetthet på 120 PDD (innen VR brukes begrepet «piksel per degree» i stedet for «piksel per inch», ppi). Quest 2, Metas nyeste VR-hjelm, har en PPD på 21.

Teknologien i VR-hjelmene har ofte et bredt synsfelt. Det sprer pikslene over et stort område – noe som senker oppløsningen. Meta vil forsøke å løse dette ved å redusere synsfeltet og bruke en ny hybridlinse. Forsøk med en prototyp ved navn Butterscotch viser at teknologien fungerer, men testenheten som Meta utviklet, ble for tung.

Oppløsningen i Butterscotch-prototypen er betydelig høyere enn i andre VR-enheter. Foto: Meta/Reality Labs Research

HDR (high dynamic range) er en teknologi vi er kjent med fra tv- og mobilbransjen. Meta vil bygge inn HDR-teknologi i fremtidens VR-maskinvare for å få bedre farger, kontrast og lysstyrke.

Dybdeskarpheten må forbedres slik at VR-brillene kan finne ut hvor brukeren retter blikket – og så sømløst justere fokus på det punktet i synsfeltet.

Ny teknologi skal motvirke optiske forvrengninger. Eksisterende VR-briller plages av avvik, både i perspektiv og farger, på grunn av optikken som brukes. Ved å bruke 3d-teknologien fra tv-bransjen kombinert med linsesimulering har Meta kunnet bygge en simuleringsprogramvare som kan gjenskape diverse optiske forstyrrelser. Ut fra disse dataene skal Meta utvikle algoritmer som kan fikse problemene.

Ingenting av dette blir enkelt. Men Meta har enn så lenge dype lommer, og Zuckerberg ser ut til være fast bestemt på å kunne bygge VR-verdener: «Visuelle opplevelser» som nesten ikke kan skilles fra virkeligheten.

Holocake 2 er lettest og tynnest

På pressekonferansen viste Zuckerberg fram en rekke ulike prototyper av nye VR-briller som Meta arbeider med. Noen av dem, som Half Dome 2 og 3, har allerede blitt omtalt i pressen.

Prototypen Starburst. Foto: Meta/Reality Labs Research

Det som var mest slående, var to modeller ved navn Starburst og Holocake 2. Den førstnevnte ser foreløpig mest ut som noe du finner fram under panseret på en elbil. Starburst-hjelmen er stor og klumpete – men her har Reality Labs Research klart å gjøre noe bemerkelsesverdig.

Det er nemlig en av de mest lyssterke HDR-skjermene noen gang. Ifølge Meta kommer skjermen opp på 20.000 nits. Det kan sammenlignes med en prototyp-TV som Sony viste fram 2018 – den modellen kom opp på 10.000 nits.

Bygger på holografi-teknologi

Prisen går likevel til Holocake 2, som er den tynneste og letteste VR-enheten Meta har bygget så langt. Dagens VR-enheter er skikkelig framtunge, med en avlang front som rommer skjermen. Mye av plassen består imidlertid av luft mellom OLED-panelene og annen optikk.

Ved hjelp av polariseringsbasert optikk vil Meta bytte ut den enkle, oftest tykke brytningslinsen i glass eller plast som finnes i mange VR-enheter.

Holocake 2. Foto: Meta/Reality Labs Research

Høy prestasjon – til lav vekt

For å redusere tykkelsen på selve linsen skal Meta i stedet brukt en tynn holografisk optikk. Hologrammer er som kjent et 3d-bilde som lagres i et lysfølsomt materiale.

Bildet blir synlig hvis man belyser hologrammet med laser. I stedet for å ha en OLED-skjerm, der hver piksel er sin egen lyskilde, skal Metas hologram-skjerm belyses med laserdioder.

Fra venstre: Oppsett av linser i Quest 2, Pancake-prototyp samt Holocake 2. Illustrasjon: Meta/Reality Labs Research

Det som imponerer med Holocake 2-prototypen, er nettopp at den er lett og smidig – og likevel klare å støtte VR-titlene som i dag krever tilkobling til PC.

Ny, superlett VR-prototyp

Tanken er at all teknologien fra protypene skal samles i fremtidens VR-briller, «Mirror Lake».

Den finnes foreløpig bare som skisser. «Mirror Lake» ligner mest av alt på et par solbriller.

«Mirror Lake» er en framtidig VR-enhet som samler mye av den nye teknologien som Meta utvikler. Illustrasjon: Meta/Reality Labs Research

Viser «virtuelle øyne»

I tillegg til den tynne skjermen fra Holocake 2, HDR-teknologi fra Starburst og oppløsningen fra Butterscotch, skal prototypen også inneholde nye løsninger. Et eksempel er skjermer på framsiden som viser brukerens øyne. Alt for å redusere barrieren mellom virkeligheten og den virtuelle verden.

Men laserdioder og skjermøyne gjør ikke akkurat prisen lavere.

Nøyaktig hvor lang tid det kan ta før vi får et forbrukerprodukt fra Meta av denne kaliberen, gjenstår å se. Det er også mange ubesvarte (tekniske) spørsmål, blant annet hvordan man skal kunne skalere opp produksjonen.

Deler opp VR-satsingen

Mark Zuckerberg lover at Meta skal lansere påkostede VR-briller allerede i år.

Det betyr ikke at eksisterende VR-teknologi, som Quest, skal skrotes. Metas plan er i stedet, fortalte Zuckerberg, å tilby to ulike produktlinjer:

Dels en variant som er enklere, billigere og mer forbrukervennlig – som Quest.

Dels en mer luksuriøs, avansert modell med selskapets siste VR-teknologi, og rettet mot proffbrukere.

Ett selskap driver utviklingen av VR-teknologi

En ting er helt tydelig etter Zuckerbergs pressekonferanse: VR-utviklingen drives på mange måter av ett eneste selskap i dag – og det er Meta.

Andre konkurrenter har enten blitt kjøpt opp, som Meta-eide Oculus VR, forlatt forbrukermarkedet etter å ha blitt rammet av økonomiske problemer (som Magic Leap) eller ganske enkelt tatt en pause sin satsing (som Microsoft).

«Spises opp av Tiktok»

Selv om Mark Zuckerberg og Meta ligger i front, hoper problemene seg opp på andre fronter. Ferske tall viser at konkurrenten Tiktok vokser stadig raskere og «spiser opp Facebook innenfra», som nyhetsbyrået Reuters skrev i april.

Zuckerbergs visjon om en virtuell virkelighet der vi alle skal omgås og nettverke, er flott. Spørsmålet er om Facebook og Instagram kan holde stand mot Tiktok fram til VR-maskinvare av kaliberen til «Mirror Lake» finnes på markedet.

Analysen ble først publisert på Nyteknik.