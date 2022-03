Russland blokkerer i tur og orden alle medier som ikke følger regimets regler for hva som til enhver tid er tillatt å skrive. Ikke-statlige medier i Russland må stenge, og utenlandske blir stengt ute fra aksessnettverkene som kontrolleres av de russiske myndighetene.

I forkant av den russiske invasjonen av Ukraina opplevde det russiskspråklige nettstedet til BBC News en massiv økning i besøkene fra russiske innbyggere. Antallet russiske besøk per uke har blitt tredoblet på et år. På de engelskspråklige sidene hadde de ukentlige besøkende fra Russland økt med 252 prosent i slutten av februar.

Med korte bølger

Men i slutten av forrige uke var tilgjengeligheten til BBCs nettsteder blitt kraftig redusert i Russland. Ifølge The Guardian skjedde dette nokså samtidig med at BBC hadde gjenopptatt noe kringkasteren ikke har gjort siden 2008, nemlig å tilby radiosendinger i Europa via kortbølgefrekvenser.

Både under den andre verdenskrig og den kalde krigen var kortbølgesendinger blant annet hos BBC viktige for å spre nyheter og annet som ikke slapp gjennom sensuren hos motstanderne.

Selv om det er mulig å jamme radiosendinger, noe som ble gjort i stor utstrekning av blant annet Sovjetunionen under den kalde krigen, krever dette betydelig mer innsats enn å blokkere nettsteder på internett. Atmosfæriske forhold kan dessuten gjøre jammingen ineffektiv i perioder.

– Det blir ofte sagt at sannheten er det første offeret i krig. I en konflikt hvor desinformasjon og propaganda er utbredt, er det et klart behov for faktabaserte og uavhengige nyheter som folk kan stole på – og ved store hendelser henvender millioner av russere seg til BBC, sier generaldirektør Tim Davie i BBC i en pressemelding.

– Vi vil fortsette å gi det russiske folket tilgang til sannheten, på alle måter vi kan.

I første omgang er det altså etablert to nye kortbølgefrekvenser – 5875 kHz og 15735 kHz – som til sammen sender World Service English fire timer i døgnet. Begge skal kunne mottas klart i Kyiv og i deler av Russland.

Alternative aksessmetoder

Kortbølgesendinger er ikke det eneste tiltaket BBC News har kommet med for å gjøre journalistikken tilgjengelig i Russland og andre områder hvor nettstedet er blokkert. I slutten av forrige uke kom nyhetstjenesten med informasjon om hvordan BBCs nettsted kan nås på alternative måter.

Blant annet er nettstedet tilgjengelig via en Onion-adresse i Tor-nettverket og via Psiphon-appen. BBC har publisert instruksjoner om dette på både engelsk, russisk og ukrainsk på denne siden.