De siste 20 årene eller så har professor Shane Farritor og hans kolleger i Virtual Incision flikket på MIRA, en fjernstyrt robotkirurg – eller er det kirurgrobot?

MIRA står for «Miniaturized In vivo Robotic Assistant» og selskapet som har utviklet den sprang ut fra University of Nebraska-Lincoln i USA. I 2021 ble MIRA fjernstyrt av en kirurg og benyttet for å fjerne deler av en pasients tykktarm, gjennom et snitt i pasientens navle.

Fordeler med slike roboter er blant annet at de ikke skjelver på «hånden» og kan gjøre langt mindre og mer nøyaktige bevegelser enn en menneskelig kirurg.

Høyere opp og lenger frem

Men nå skal Nasa finansiere at MIRA skal tas et langt steg videre – og opp:

I 2024 skal MIRA skytes opp til den internasjonale romstasjonen ISS.

Der skal MIRA testet for å se hvordan den fungerer i vektløshet. Sannsynligvis vil det være en del ulikheter i hvordan roboten vil kunne yte i rommet, sier Farritor til The Register:

– Dødgang eller slark i leddene vil føre til unøyaktigheter i et vektløst miljø.

Det kortsiktige målet er at MIRA skal kunne operere på astronauter i nødstilfeller, enten fjernstyrt fra Jorden eller av en annen astronaut på oppdraget, dersom Jorden er for langt unna.

Langsiktig mål

I det lange løp, derimot, er målet at MIRA vil kunne operere helt på egen hånd. En astronaut trykker på en knapp, MIRA gjør jobben, og to timer senere er operasjonen gjort og astronauten trykker på knappen igjen.

Også dette skal man eksperimentere med om bord på ISS, men heldigvis ikke på mennesker. I stedet skal MIRA simulere en operasjon ved å flytte på metallringer og klippe over gummistrikk.

Autonom kirurgi på astronauter i det ytre rom er ennå 50–100 år unna, mener Farritor.