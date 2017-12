Nato bekymret over russisk ubåtaktivitet ved undersjøiske fiberkabler

Både militært og sivilt er store deler av Nord-Amerika og Europa i dag avhengig av de mange undersjøiske kommunikasjonskablene mellom kontinentene. Derfor bekymrer det Nato at russiske ubåter i mye større grad enn tidligere er aktive rundt mange av kablene som krysser Nord-Atlanteren.

Disse fiberkablene brukes ikke bare som en del av internett, men også i forbindelse med andre kommunikasjonsteknologier, inkludert de militære.

Kapping eller avlytting

Ifølge The Washington Post mener Nato-offiserer at den russiske aktiviteten kan gi landet mulighet til enten å kutte sjøkablene eller å avlytte dem. Riktignok er nok det meste av kommunikasjonen kryptert, men også metadata – som for eksempel om hvilke militære enheter som kommuniserer mest med hverandre, for eksempel under øvelser – kan ha stor verdi.

– Vi observerer nå russisk undervannsaktivitet i nærheten av undersjøiske kabler som jeg mener vi ikke har sett noen gang tidligere, sier den amerikanske kontreadmiralen Andrew Lennon, til The Washington Post. Lennon er sjef for Natos undervannsstyrker.

– Russland er tydelig interessert i Nato og Nato-landenes undersjøiske infrastruktur, sier han.

– Potensiell katastrofe

Også høytstående, militære leder fra Storbritannia har advart om at Russland potensielt har mulighet til å utsette kablene for fare.

– Kan du tenke deg et scenario hvor disse kablene blir kuttet eller forstyrret, noe som umiddelbart og med potensielt katastrofale effekt vil berøre blant annet økonomien vår?, spurte Stuart Peach, en air chief marshal i Royal Air Force under et foredrag i London tidligere i desember.

Den 1. desember publiserte tenketanken Policy Exchange en rapport hvor det hevdes at 97 prosent av den globale kommunikasjonen foregår via slike undersjøiske kabler framfor via satellitt. Dette inkluderer finanstransaksjoner med en daglig verdi på tusen milliarder dollar.

Lite oppmerksomhet

Ifølge Policy Exchange har slike transatlantiske kabler i hovedsak blitt installert av private selskaper, helt side de første telegrafkablene over Atlanterhavet kom på plass i 1858. Dette har ført til at de har fått lite oppmerksomhet fra nasjonale myndigheter.

Ifølge The Washington Post ligger fiberkablene stort sett i de samme korridorene som de gjorde på 1800-tallet.

Miniubåter

Ifølge Lennon har Russland blant annet bygd om gamle missilubåter slik at de kan ta med seg flere mindre ubåter.

Det kan være krevende å reparere kappede sjøkabler, i alle fall på store dyp. Reparasjonen på bildet foregår på temmelig grunt vann. Bilde: CEC Adam Winters

– De kan utføre oseanografisk forskning – undervannsinnsamling av etterretning, sa Lennon ifølge The Washington Post.

– Vi vet at disse hjelpeubåtene er designet for å fungere på havbunnen, de transporteres av moderskipet, og vi mener de kan være utstyrt for å manipulere objekter på havbunnen, fortsatte han.

Russiske myndigheter har bekreftet at landets ubåtaktiviteter har økt til det samme nivået som de var under sovjetperioden. Og ifølge The Washington Post har også Nato bekreftet at det har skjedd en betydelig økning i alliansens aktivitet for å spore disse ubåtene.

Men ikke alle like nervøse

– Muligens kan man si at russerne ikke ville ha gjort jobben sin dersom de ikke kunne true undervannskabler. Unektelige ville ikke Nato-allierte ha gjort jobben sin dersom de var ute av stand til å møte den trussel, sier Adam Thompson, som tidligere var britisk Nato-ambassadør, til The Washington Post.

