Netflix kan komme i en billigere utgave som kun er beregnet på mobiler og nettbrett

Blant andre nettstedet TechCrunch melder nå at den populære strømmetjenesten Netflix tester ut en ny versjon av tjenesten sin som tilsynelatende kun skal bli tilgjengelig på mobil – og til en billigere penge.

Det var den malaysiske avisen The Star som først rapporterte om saken, som innebærer at brukere har fått opp et nytt mobil-alternativ blant abonnementene man kan velge blant hos Netflix.

35 kroner per måned

Denne mobilutgaven koster kun 17 malaysiske ringgit i måneden, som tilsvarer cirka 35 kroner per måned.

Restriksjonen er altså at abonnementet bare kan benyttes med en mobil eller et nettrett – og i tillegg vil innholdet visstnok kun bli tilgjengelig i SD-oppløsning, og ikke HD-oppløsning. Utover dette vil man ha tilgang til det samme innholdet som den vanlige tjenesten.

En Netflix-representant bekreftet overfor TechCrunch at testingen av mobilversjonen er i gang i Malaysia, og også i et knippe andre land, uten at det er klart hvilke disse er.

Den nye versjonen av tjenesten samsvarer med tidligere uttalelser fra Netflix. For bare dager siden fortalte Netflix-sjefen Reed Hasting overfor Bloomberg at de planlegger å teste ut billigere alternativer i ulike markeder.

Stort internasjonalt marked

Hvorvidt dette betyr at den rimeligere mobilversjonen av Netflix også kommer til våre breddegrader gjenstår selvsagt å se. At tjenesten ønsker å utvide sitt internasjonale tilbud virker imidlertid ikke usannsynlig.

Generelt blir nemlig det internasjonale markedet stadig viktigere for Netflix. Ifølge tjenestens seneste kvartalstall fra oktober i år utgjør internasjonale abonnenter nå 78,6 millioner av et totalt abonnementstall på 137 millioner. Hjemmemarkedet står dermed for cirka 58,5 millioner.

Her i Norge vil muligens et nytt, rimeligere mobilalternativ være velkomment. I høst rapporterte Digi.no nemlig at norske Netflix-kunder, ifølge en stor britisk undersøkelse, kommer relativt dårlig ut når det gjelder hva man får for pengene.

