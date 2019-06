Nets gjør endringer i mobilbetaling etter Rema 1000-blemmen i forrige uke

Nets har innført ny funksjonalitet i betalingsappen «My wallet» etter at danske Peter Munk endte med å betale for en annens kundes varer på Rema 1000 i forrige uke. Nå må alle kjøp som gjøres kontaktløse via blåtann godkjennes på brukerens mobiltelefon. Det skriver Version2.

I løpet av de siste to årene skal tilsvarende problemer oppstått rundt fem ganger, opplyser selskapet til vårt danske søsternettsted.

Ville ikke ta ansvar

– Med disse endringene slipper butikkene å ta aktiv stilling til problemet. Vi forventer at dette vil forebygge at tilsvarende hendelser ikke skjer igjen, sier Nets danske pressesjef, Søren Winge til Version2.

Nets mente først at ansvaret for blemmen ikke var deres, men at betalingsterminalene som er i bruk hos Rema 1000 skal ha vært årsaken til betalingsblemmen. Terminalene leveres av det amerikanske selskapet Verifone.

Verifone nektet å ta på seg skylden for betalingsproblemene, og fortalte i forrige uke at de fulgte alle kravene som er utarbeidet av betalingsformidleren.

Uklart om rekkevidde

Selskapet skal også tidligere ha gitt Nets klare anbefalinger om å innføre brukergodkjenning ved kontaktløs betaling på mobiltelefon.

Det er uklart hvor lang rekkevidde det er på Verifone-terminalene som leveres med blåtann. Terminalene er også i bruk her hjemme.

I Norge skjer all kontaktløst betaling med kort via near field communication (NFC) – rekkevidden på disse signalene er bare noen få centimeter.

Men også her hjemme benyttes det blåtann når kjøp gjennomføres via mobiltelefon.

– Dette har vært en problemstilling som bare har gått på blåtann. Fordelen med blåtann er jo nettopp rekkevidden. Det at betalinger kan registreres på avstand er enklere, og kan i mange tilfeller være en fordel, sier Winge til Version2.