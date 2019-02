Nettsider blokkerer privatmodus når du surfer – det skal Google rette på

For folk som ønsker å begrense andres mulighet til å spore deg kommer Googles nettleser med en privatmodus – eller inkognitomodus som det heter. Mange nettsider har funnet en metode for å avdekke og blokkere brukere som bruker modusen, men det skal Google nå få slutt på.

Nettstedet 9to5google rapporterer at Google jobber med å fikse et smutthull som nettsider utnytter for å avsløre surfing i privatmodus.

Brysom API

Opplysningene ble funnet på Chromium Review-sidene, hvor utviklere legger ut og evaluerer modifikasjoner til kildekoden. Fiksen er relatert til en API kalt «FileSystem», som brukes av applikasjoner til å lagre filer i.

Når man surfer i privatmodus er denne API-en deaktivert siden den kan brukes til å lage permanente filer som blir igjen etter man har gått ut av privatmodusen, noe som ville gjort modusen unyttig.

Det mange nettsider gjør er å simpelthen sjekke om denne API-en er aktivert i nettleseren, og om den ikke er det tas dette som et tegn på at privatmodus er aktivert, noe som igjen kan brukes til å blokkere brukeren.

Lager virtuelt filsystem

Googles måte å fikse dette på er å opprette et virtuelt filsystem med RAM, noe som sikrer at filsystemet forsvinner igjen straks brukeren går ut av privatmodus. Dette «lurer» altså nettsidene til å tro at man ikke bruker privatmodusen.

Ifølge dokumenter 9to5google har fått tilgang til har Google imidlertid planer om å ta bort hele «FileSystem»-API-en på litt lengre sikt. API-en brukes visstnok av nettsider kun til å detektere privatmodusen, og dersom dette bruksområdet ikke lenger er aktuelt kan den gjøres overflødig.

Inkognitomodusen i Chrome fungerer ved at nettleseren ikke lagrer nettleserloggen din, informasjonskapslene, nettstedsdataene og eventuell informasjon du skriver inn i skjemaer, og aktiviteten din kan heller ikke ses av andre som bruker den samme enheten.

