Snart vil de ARM-baserte PC-ene med Windows 10 få en skikkelig Chrome-versjon

Etter det mislykkede forsøket på å innta ARM-plattformen med Windows RT har Microsoft nå lagt til rette for at vi har fått Windows 10-PC-er med Qualcomms ARM-baserte mobilbrikker under panseret. Nå har det skjedd et nytt fremskritt på dette feltet.

Som nettstedet 9to5google melder, jobber nå både Google, Microsoft og Qualcomm sammen om å bringe en versjon av den aller mest populære nettleseren – Google Chrome – til de ARM-baserte Windows-PC-ene.

Kildekodeoppdateringer

Opplysningene kommer via diverse kildekodeoppdateringer fra ingeniører som jobber med den nye Chrome-versjonen den siste tiden.

Som 9to5google peker på må de ARM-baserte Windows-PC-ene emulere x86-arkitekturen for å kjøre de fleste Windows-applikasjoner, noe som fører til redusert ytelse og diverse andre ulemper forbundet med manglende kompatibilitet.

Den nye Chrome-versjonen som nå utvikles blir altså laget spesifikt for ARM-arkitekturen, som i praksis betyr at brukere nå får et reellt alternativ til Microsofts egen, ARM-kompatible Edge-nettleser.

Nytt PC-segment

Qualcomm, som lager de ARM-baserte Snapdragon-prosessorene man finner i de nye Windows-PC-ene, uttalte overfor nettstedet Android Authority nylig at de er involvert i arbeidet med å få en «native» versjon av Chrome over på plattformen.

Det var i forbindelse med Computex-messen i fjor at Qualcomm kunngjorde at deres mobilbrikke Snapdragon 835, som er populære i mobiltoppmodeller, skulle dukke opp i Windows-PC-er. Formålet er å sette produsenter i stand til å bygge Windows 10-PC-er i ekstra smale og lette innpakninger uten vifter og med ekstra lang batteritid.

Ikke minst er meningen også at maskinene alltid skal være på nett ved hjelp av innebygget eSIM (Embedded SIM) og LTE-teknologi. Microsoft fikk med seg PC-produsentene Asus, HP, Huawei, Lenovo, Vaio og Xiaomi på initiativet.

Asus og HP var blant de som var aller først ute, med sine modeller Asus NovaGo og HP Envy x2, som begge har Snapdragon 835-brikken på innsiden.

Les også: Qualcomms nye brikke er laget spesielt for PC-er »